タレント東野幸治（58）が12日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1時）に出演。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻に夫婦共演を勧めていたことを振り返った。

東野は、庄司と藤本が共演するフジテレビの料理番組「ミキティダイニング」が、これまでの不定期放送から昇格し、10月よりレギュラー番組化することに言及。

「俺、言ったんですよ。『やったらええやん、夫婦で料理番組とか』って。昔から言ってたのよ」と、以前から夫婦での料理番組を勧めていたことを明かした。

藤本の公式YouTubeチャンネルでは、当初は庄司が藤本を撮影していたが、次第に夫婦で出演し始めたことから、「2人とかで顔出ししたから、『そんなんOKやねんやったら、2人で料理番組やったらええやん。高島（忠夫）さんと寿美花代さんみたいなやつ』って。『（やりたいと）言ったらええやん。絶対通るで、企画。今のミキティやったらもう怖いもんなしやで』って言って」と庄司に伝えたという。

話を聞いた庄司は、「そうですかね…。でも元アイドルで今、結婚したミキティと、夫婦で仲良く料理するとか、（番組に）出るって、芸人としてどうなんですかね？」と渋っていたとか。

東野は「全然、ええと思うで。粗品くんとかにはバカにされるかも分からんけど…とは一応言った」と笑いつつ、「でも粗品くんにバカにされてもさ、ギャラ入るからええんちゃうの、みたいな」とアドバイス。

「生活もある。エッジのきいた芸人からは『夫婦でチャラいことやってんな』って言われるかも分からんけど、50（歳）ぐらいになったらきっと分かってくれるって、みんな。50歳ぐらいになったら『あっ、庄司先輩のやってることって、こういうことなんやな』とか。『若い時に、何にも分からんと偉そうに言ってたな』って、きっと分かってくれると思うからって」と諭したことを打ち明けた。

さらに、「俺らも（若い頃に）散々、言ってた。『なに芸人がニュース番組でしゃべってんねん』って。（今は）やってるっちゅうねん」と、若かりし頃とは考えが変わり、自身も報道番組に出演するようになったことに触れて苦笑い。「（後輩芸人も）きっと分かってくれると思います」と話していた。