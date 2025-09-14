ムロオ関西大学ラグビーAリーグが、きょう14日に開幕する。

2年ぶり8回目となる関西制覇、そして悲願の日本一を目指す昨季2位の京産大は、第1節で昨季7位の摂南大と対戦する。1年時から出場を続けてきたLO石橋チューカ（報徳学園）は「チームに貢献できるようにしたい」と意気込む。

体は一回り大きくなった。入学時に90キロだった体重は106キロまで増えた。目標は110キロ。年代別の代表合宿などで徹底した食事管理を学び、寮生活を送る自身に生かしてきた。「どのタイミングで何をどれぐらい摂るか」「栄養が偏ると、いい体ができない」と言い、バランスのいい食事を心がける。その中で炭水化物の量は意識し、多いときで1日に米を6〜7合（約1キロ）程度食べるという。

今季は3年生ながら10人で形成するリーダー陣の1人に任命された。発言する回数が増えたことで「自分から発信することによって、自分が忘れていたことも思い出すようになった」と話す。昨季の共同主将だったLOソロモネ・フナキ（現神戸）が卒業したこともあり、試合での仕事量も今まで以上に求められる。

夏の菅平合宿では関東の強豪校に敗れ、セットプレーに課題を感じた。覇権奪回が懸かるシーズンを前に「フィールドプレーも大事だけど、特にラインアウトのところはしっかりとやっていきたい」と石橋。初戦から全力で臨む。