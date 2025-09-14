◆米大リーグ ブルージェイズ５×―４オリオールズ（１３日・カナダオンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回６３球を投げ、４安打１失点、４奪三振の好投を見せて、１１勝目（８敗）を手にしてマウンドを降りたが、９回に逆転されてサヨナラ負けし、白星は消えた。

前回登板の７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦では、メジャーでは初対戦だった大谷翔平投手（３１）に先頭弾など２打席連続弾を被弾。さらに右足に打球が当たって４回途中７安打４失点（自責３）で緊急降板となった。それでも大事には至らず、中５日でマウンドにが上がった。

２点のリードをもらって上がった初回。リズムよく２アウトを奪ったが、２死走者なしで打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な当たりが左足首付近に直撃した。２登板連続となるアクシデントにトレーナーらも駆けつけたが、打球は捕手が処理して３アウトになったこともあり、自力で歩いてベンチに下がった。

ブルペンではスアレスが準備を始めていたが、２回も続投。状態は心配されたが、３者連続三振と圧巻の投球で、心配をはねのけた。３回は１死から初安打をハイネマンに許すも、続くヒメネスを二ゴロ併殺打。４回はたった７球で三者凡退に抑えた。

２点リードの５回は先頭のバージャーにスイーパーを右翼席に運ばれて２０号ソロを被弾。１点差に迫られ、さらに１死二塁のピンチを迎えたが、２者連続中飛で抑えて切り抜けた。６回も１死一塁でルークスを遊ゴロ併殺打に打ち取った。６回を終えて球数は「６３」だったが、降板。メジャー２８試合目の登板で球数は最少だった。１１勝目まではあとアウト２つだったが、２点リードの９回に逆転されてサヨナラ負けを喫し、５登板連続白星なしとなった。

８月３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦では４２歳で当時通算２６４勝だったバーランダー、７日（同８日）のドジャース戦では３７歳で当時通算２２１勝だったカーショーと投げ合い、この日も４１歳で通算２２１勝のシャーザーが先発。３登板連続で現役では３人しかいない２００勝以上のレジェンド投手との対戦となったが、シャーザーは５回２失点で降板した。