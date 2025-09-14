◇ア・リーグ オリオールズ4―5ブルージェイズ（2025年9月13日 トロント）

オリオールズ・菅野智之投手（35）が13日（日本時間14日）、トロントでのブルージェイズ戦に先発。6回を投げ、4安打4三振1失点だった。

菅野は勝利投手の権利を持って交代したが、オリオールズは9回、2点リードの展開でブルージェイズに逆転サヨナラを許し、菅野の11勝目はならなかった。

通算221勝の右腕・シャーザーとの投げ合いになった菅野は、味方が2点を先制した直後の初回、簡単に2死を取った後、3番・ゲレーロの打球(時速約181キロ)が左足付近を直撃。７日のドジャーズ戦で打球を右足に受け、4回途中で交代しただけに緊張が走った。やや足を引きずりながらベンチへ戻ったものの、2回は再度マウンドに。すると4番・バーガーから三者連続三振を奪い、3回も1死から初安打を打たれたが併殺で切り抜けた。

4回まで40球に満たない球数の菅野だったが、5回に先頭のバーガーに右中間への本塁打を打たれ失点。その後も得点圏に走者を置いたが後続を断ち、6回も1死からの安打を許したが、この日2つめの併殺打で追加点を与えなかった。

6回を終えて63球と余裕はあったが、打球が当たった影響も考慮してなのか、勝利投手の権利を持って降板したが、チームがサヨナラ負けを喫し勝ち星は付かなかった。