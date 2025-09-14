【MLB】メッツ3ー6マーリンズ（9月12日・日本時間13日／ニューヨーク）

【映像】怒りのバット投げ→審判に暴言を吐く瞬間

9月12日（日本時間9月13日）行われたニューヨーク・メッツ対テキサス・レンジャーズの一戦で、球審のストライク判定を巡り、メッツの“メッツの暴れん坊”ことジェフ・マクニールが激怒、暴言を連呼し退場となった場面が話題となっている。

4回裏・1死走者なしの場面で打席に入った6番マクニールは、レンジャーズ先発のジェーコブ・デグロムに対し、カウント3-2とすると、勝負の6球目、真ん中低めへと投じられた158km/hの直球を見送るも、球審の判定はストライク。既に歩きはじめていたものの、見逃し三振となったマクニールは激怒。バットを思い切り放り投げて激昂、ヘルメットも脱いで放送禁止ワードを連呼。その場ですぐに退場処分となったが、その後ベンチへ戻る途中も暴言を発し続けていた。こうしたマクニールの激怒＆退場シーンに、ファンからは「ストライクじゃね？w」「際どくない？」「悪い球じゃなかったし、フレーミングも良かった」「ストライクで退場w」「キレすぎw」「ヤバいな」「キレすぎて笑ってる」「今日は監督、退場にならないんだなw」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに今回退場となったマクニール、今年6月には、今回と同様にストライク判定を巡って球審に激怒。カルロス・メンドーサ監督とともに“ダブル退場”になるという珍しい事態へと発展し、現地ファンの間で話題となっていた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）