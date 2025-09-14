夫が相談もなく「無職」になり、毎日のように趣味に没頭し遊びに出かけて行ったとしたら…？将来への不安やイライラを感じそうな場面ですが、松本伊代さんはまさかの「歓迎ムード」だったそうです。（全3回中の1回）

【写真】息子と寝落ちした若かりし頃の「尊すぎる！」ヒロミさんなど 松本さんのプライベート公開（3枚目から/全15枚）

芸能界から夫が遠ざかった10年に…

松本伊代さん。現在は本格的に音楽活動を再開している

── 90年代には数々のバラエティ番組に出演し、テレビで見ない日はないほどだったヒロミさん。ところが2004年ごろから姿を見かけなくなり、本格的に復帰するまでには約10年を要しました。休業当時、ヒロミさんから松本さんに相談はあったのでしょうか？

松本さん：何でも事後報告するタイプなので、相談のようなものはなかったです。ただ「このレギュラー番組はもう終わるんだ」とか、そういうお話はちょっとしていました。

──「芸能界を干された」という噂まで流れました。当時ヒロミさんとは、ほかにどんなお話をされていたのでしょうか？

松本さん：「今までみたいな立場のお仕事ではなくても、ほかのかたちで番組に出させてもらうのもいいんじゃない？」と、私が生意気にもアドバイスをしたことがあったんですが、ヒロミさんは「そうだね」ぐらいの反応で、それ以上のことを話すことはありませんでした。

── そんなヒロミさんに当時、どんなふうに接していたんですか？

松本さん：私としては無理に深掘りせずに様子を見るスタンスでした。でも当時はヒロミさんが芸能界を本格的に休むとは思ってなくて。まさか10年というスパンになるとは思っていませんでした（笑）。

ワンオペから一転、家庭にヒロミがいる日常に

── 休んでいた当時のヒロミさんの様子はどんな感じだったのでしょうか？

松本さん：たくさんある趣味に興じていました。トレーニングをしたり、トライアスロンに行ったり、よくわからないけど、日々お出かけになられていました（笑）。あとは、お友達と会う時間が当時は多かったですね。芸能界のお友達もそうですが、実業家のお友達ともたくさん会っているようでした。

── パートナーが仕事を休むというと、収入のバランスが一時的に変わることもあったと思います。不安や焦りはなかったですか？

松本さん：実はあんまりなくて。「まぁ、どうにか生きていけるでしょう」と思っていました。いざとなったら「家族で日本中を回って、営業でもしますか！」というような感じでした。

── 松本さんがそのスタンスなら、ヒロミさんも心強かったでしょうね。

松本さん：逆に当時の私の気持ちとしては、ヒロミさんが家にいてくれることのほうがうれしかったんです。それまでは本当に家にいなかったので、子育てをやってくれることがありがたくて。

── 当時は松本さんが、ほとんどひとりで子育てや家のことを担っていたんですか？

松本さん：ヒロミさんのお母さんがお手伝いに来てくださることもありましたが、基本的にはワンオペです。忙しすぎて、子どもとヒロミさんだけでどこかへ行ったということは、ほとんどありませんでした。

── ご家族で過ごす時間もかなり限られていたんですね。

松本さん：たとえば家族旅行に行ったとしてもヒロミさんだけ後から合流するのが普通でしたし、子どもの運動会も「この日ですよ」と事前に言っていたのに仕事で来られなくて、ケンカになったこともありました。

── ヒロミさんが芸能界を休んだことで、「普通の家庭」を実感することが増えたのではないでしょうか？

松本さん：そうですね。私自身も、そういう感覚を取り戻せた気がします。ヒロミさんは家にいる時間が増えて、ゴミ出しをしてくれたり、家のことを手伝ってくれるようになったりして、すごく新鮮でした。

── それもあって趣味に出かけるヒロミさんを責めるような気持ちがいっさいなかったんですね。

松本さん：はい。「今日はどこに遊びに行くの？」みたいな感じだったかな。家にいる時間がたくさん増えると、逆に、外に出かけてくれるのもうれしいな、と思っていたのもあります。

── それはいわゆる「亭主元気で留守がいい」というような感覚ですか？

松本さん：「私が楽をしたいから」というよりは、家にいると2人でずっとテレビを見ているので、どこかに出かける日があるのもいいなと思ったんです。

「何も聞かない」からうまくいく

結婚式を挙げた思い出の地・ハワイで

── ヒロミさんは芸能界を休んでいる間、加圧トレーニングジムや岩盤浴の事業を立ち上げました。そのとき、松本さんに相談はあったんでしょうか？

松本さん：相談はなかったです。ただ、ある日、一緒に出かけたときにある場所を見せられて「ここでなにかやろうと思うんだ」と言われて。私としては初めて聞かされた話だったので「へぇー！何か、やるんだ～」みたいな感じで（笑）。

── もう、すでに動き始めていたころですよね？

松本さん：そうですね。それを見に行ったときに初めて「岩盤浴をやるんだ」と聞かされました。でも、それまで「どうするの？」とか「何やるの？」とか、そういうことはいっさい聞かなかったんです。何も聞かないということが、逆にヒロミさんにとってはあまりプレッシャーにならなくてよかったのかなとは思います。

── ヒロミさんのお仕事に対して「何も聞かない」というスタンスは、結婚当初から持っているのでしょうか？

松本さん：ヒロミさんは質問されるのが好きじゃないみたいなんです。それがわかってからは、「どうして？」「なぜこうなったの？」とか「どうするの？」とかは言わないようにしています。そういうことを言っても、ケンカになるだけなので（笑）。

── ケンカを避けているとも言えますが、信頼の裏返しだとも感じます。

松本さん：私はヒロミさんを「生きていく力がある人」だと思っているので、本当にまったく心配していないです。芸能界を休んだときも「まぁ、何かにはなるだろう」と思っていました。

ヒロミさんはこれまでの人生で2回、生死をさまようようなことがありました。1回目は18歳のときに自動車事故で内臓を損傷したそうです。2回目のときはおつき合いしていたのでその状況もよく覚えていますが、「ロケット花火1万本を背負って宇宙に行く」という企画で、下半身に大やけどを負ったんです。皮膚移植もして治療は壮絶でしたが、すごく強い精神力の持ち主だと感じました。そのときも「芸能界はもう辞めようと思う」と言っていたけれど、やっぱりまた復帰しました。その後にやってきた芸能界での10年間の空白も、結果的には私にとってもヒロミさんにとっても、とてもいい時間になったと思っています。

…

10年の空白期間を共に乗り越えてきたおしどり夫婦の松本さんとヒロミさんですが、その性格は正反対。几帳面な夫とおおざっぱな妻。言い合いのケンカはすることがないものの、ときにヒロミさんが不機嫌になり、無口になる時期があるそう。過去に塩と砂糖を間違えたときは3か月もこの不機嫌期間が続いたのだそう。そんなときは、ただただいつも通りの生活を送り、怒りの沸点が下がってくるのを待つのが夫婦円満の秘訣だそうです。

取材・文／石野志帆 写真提供／松本伊代