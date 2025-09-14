ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤Ë¡Ö¼«Í³¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤ÉÊ¿Åù¤âÂç»ö¤À¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¨¡¨¡¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ¡Ù
µÁÌ³ÏÀ¤«¤éÀµµÁÏÀ¤Ø¨¡¨¡¥«¥ó¥È¤«¤é¥íー¥ë¥º¡¢¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¤Þ¤Ç
Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¡¢Å¯³Ø»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ÈÏÀÅÀ¤òÂç¤¤¯¤Ä¤«¤à¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÆþÌç¥·¥êー¥º¡É¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌç¡Ù¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª
2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥êー¥ºÂè4´¬¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤Ö°ÕÌ£¤«¤é¡¢¸ùÍø¼çµÁ¡¢ÀµµÁÏÀ¡¢¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¶Ë¤Þ¤ë¸½Âå¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢Àµ¤·¤µ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡ÖÎÑÍý³Ø¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¡§ºØÆ£Å¯Ìé
¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù½ñ±Æ
¼«Í³¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢Ê¿Åù¤âÂç»ö
¨¡¨¡¥íー¥ë¥º¤¬°ì¶å¼·°ìÇ¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¥íー¥ë¥º»º¶È¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÈãÈ½¤äÍÊ¸î¡¢È¯Å¸ÅªµÄÏÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÀÅç¡¡°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢»þÂåÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¡¦¸ø¶¦ÅªÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë»×ÁÛ¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸º¢¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿Philosophy &Public Affairs¡Ê¡ØÅ¯³Ø¤È¸ø¶¦ÌäÂê¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦»¨»ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¤¬¼Ò²ñÅª¡¦¸ø¶¦ÅªÌäÂê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¸ùÍø¼çµÁ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ôー¥¿ー¡¦¥·¥ó¥¬ー¤ÎÏÀÊ¸¡Öµ²¤¨¤ÈË¤«¤µ¤ÈÆ»ÆÁ¡×¤âÂè°ì´¬¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¥·¥ó¥¬ー¤Ï¡¢¹ñ³°¤Îµ²ñ¼¤Ç¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÇìÔÂô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆ»ÆÁÅª¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ù¶ÌÁï¤µ¤ó¤Î´ÆÌõ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê´óÉÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤È¥á¥ê¥ó¥À¡¦¥²¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ë½ø¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¤ÎÎÑÍý»×ÁÛ¤Ë¤ÏÅö»þ¤«¤é¿Í¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥íー¥ë¥º¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢°ì¶å¸Þ¡»Ç¯Âå～Ï»¡»Ç¯Âå¤Ë¸øÌ±¸¢±¿Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ï»¡»Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦£Æ¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¤¤À¥ê¥ó¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö°ÎÂç¤Ê¼Ò²ñ¡×¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Ê¡»ã¹ñ²È¤Î¿ÊÅ¸¤È¸åÂà¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°ÂÄê²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢À¯¼£¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ò½¦¤¤»Ï¤á¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Ï¡Ö¼«Í³¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤ÉÊ¿Åù¤âÂç»ö¤À¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ê¼Ò²ñÅªºÇÄãÀ¸³è¡Ë¡×¤òÊÝ¾ã¤·¤è¤¦¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥íー¥ë¥º¤Ï¡¢¼«Í³¤ÈÊ¿Åù¤ò»×ÁÛ¤ÎÆó¤Ä¤Î¶ÌºÂ¤È¤·¤ÆÄó¾§¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¼Ò²ñ¤Î°ÂÇ«¤Ø¤Î´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¨¡¨¡¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î³°Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÀÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¡Ö¥Úー¥Ñー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥íー¥ë¥º¡×¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤È¤Î½ñ´Ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Î³°¤Ç¤â¹¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£¾¯¤·¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥íー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ªー¥Àー¡×¤Î¥·ー¥º¥ó20¤Ç¼çÍ×¿ÍÊª¤Î·Ù»¡´±¤Î°ì¿Í¤¬»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥íー¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤Ç¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢ËÜ²°¤Ë¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Î¿·¤·¤¤Ãí¼á½ñ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Â¦¤Î»ö¾ð¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Î¡ØÀ¯¼£Åª¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¡Ù¡Ê°ì¶å¶å»°¡Ë¤ä¡ØËüÌ±¤ÎË¡¡Ù¡Ê°ì¶å¶å¶å¡Ë¤ä¡Ø¸øÀµ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµµÁ¡¡ºÆÀâ¡Ù¡ÊÆó¡»¡»°ì¡Ë¤ÈÂ³¤¯Ãøºî¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÈà¤Î¡ÖÀµµÁÏÀ¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥íー¥ë¥º¤¬°ì¿Í¤ÇÍýÏÀ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÍýÏÀ¤ò°é¤Æ¤¿À®²Ì¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ñÎÁ¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÂçÎÌ¤Î½ñ´Ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¼ê½ñ¤¤«¤é¥ïー¥×¥í¡¢Í¹ÊØ¤«¤éÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ø¤Î»þÂå¤ÎÊÑÁ«¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥íー¥ë¥º¤¬ÆÃÄê¤Î¸¦µæÃç´Ö¤ä¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÈÈó¾ï¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥íー¥ë¥º¤Ï²¿¿Í¤â¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä±¡À¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¤ÎÃøºî¤ÎÁð¹Æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤Û¤¦¤«¤éÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ÇÍÑ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥íー¥ë¥º¤ËÁð¹Æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢¥íー¥ë¥º¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÎÅª¤Ê¥µー¥¯¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¸¦µæ²ñ¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ç¤Î±Æ¶Á¤¬¿¼¤Þ¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥íー¥ë¥º¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¤ËÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥«¥È¥êー¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¤Î In the Shadow of Justice¡Ê¡ØÀµµÁ¤Î±¢¤Ç¡ÙÆó¡»°ì¶å¡¢Ì¤Ë®Ìõ¡Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥íー¥ë¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÎÅª¥µー¥¯¥ë¤¬À¯¼£Å¯³Ø¤ò¶¹¤¤È¢¤Î¤Ê¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãç´ÖÆâ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢À¯¼£Å¯³Ø¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀìÌç²½¤µ¤ì¡¢¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤äÀ¯¼£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀµµÁÏÀ¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤¸¤¿¤¤¤¬¾Ý²ç¤ÎÅã¤ÎÄÄÎóÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÊÄ¤¸¤¿¥µー¥¯¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤«¤é±ó¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£
¿ÀÅç¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¤â³ØÌä¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤Î¤Á¤ËÈà¤ÎÃç´Ö¤äÄï»Ò¤¿¤Á¤¬¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤âÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥Ðー¥É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤¬À¯¼£Å¯³Ø¤òÁÉ¤é¤»¤¿
¿ÀÅç¡¡¥íー¥ë¥º¤Ï°ì¶å¼·°ìÇ¯¤Ë¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÄûÈÇ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï°ì¶å¶å¶åÇ¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢°ì¶å¼·¸ÞÇ¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ¤¬½Ð¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥íー¥ë¥º¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÄûÀµ¤ò¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²þÄûÈÇ¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¥É¥¤¥Ä¸ìÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¥íー¥ë¥º¼«¿È¤¬²þÄûÈÇ¤Î½øÊ¸¤Ç¤³¤Î¡Ö³°¹ñ¸ìÈÇ¤Î¤Û¤¦¤¬±Ñ¸ì½éÈÇ¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¤¹¤°¤Ë½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢Æó¡»Ç¯°Ê¾å³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ÀÅç¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¼Ô¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥²¤Ï¥íー¥ë¥º¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢¥íー¥ë¥º¤ÎÉ¾ÅÁJohn Rawls¡Ê¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥íー¥ë¥º¡Ù°ì¶å¶å»Í¡¢Ì¤Ë®Ìõ¡Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥Ã¥²¤¬Æó¡»°ì¡»Ç¯º¢¤ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯²þÄûÈÇ¤ò±Ñ¸ì¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢²þÄûÈÇ¤Ø¤Î½øÊ¸¤Ï°ì¶å¶å¡»Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥²¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥ë¥º¤Ï°ì¶å¼·°ìÇ¯Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¼«Éé¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ì¡»Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥íー¥ë¥º¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÏÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤äÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃøºî¤¬¤É¤¦ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ç¡Ö»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡»×ÁÛ²È¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¿ÀÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÌ¤Ë¥íー¥ë¥º¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·»Äï¤òÆó¿Í¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÉ²»¡Ê¤¤Ä¤ª¤ó¡Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸ø¶¦Å¯³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Æ±Î½¤Ç¤¢¤ê¤è¤²ÈÄí¿Í¡£ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë°æ¾åÃ£É×ÀèÀ¸¤Î¡ØÉáÊ×¤ÎºÆÀ¸¡Ù¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥íー¥ë¥º¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÏÀ¤ò»¦¤¹ºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤Î¸¶Âê¤ÏA Theory of Justice ¤Ç The Theory of Justice ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö°ì¤Ä¤Î¡×ÀµµÁ¤ÎÍýÏÀ¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¥íー¥ë¥º¤Ë¤Ï¼«Éé¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÌîË¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Ï¡Öºá¤È¿®¶Ä¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ê·é¤Ê¹Í»¡¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À»¿¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê¼è²Ì´º¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¡¢½¾·³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢Å¯³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Éé¿´¤äÌîË¾¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢°ì¤Ä¤ÎÃÎÅª¤Ê¥µー¥¯¥ë¤ÎÃæ¿´¤ËµïÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥íー¥ë¥º¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¡Ö¥íー¥ë¥º»º¶È¡×¤ÎÎ´À¹¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Þ¥á¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤·¡£
¨¡¨¡¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿ÀÅç¡¡°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥íー¥ë¥º¤¬¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤ÇÉü¶½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¼£ÍýÏÀ²È¥Ôー¥¿ー¡¦¥é¥º¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢°ì¶å¸ÞÏ»Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Philosophy, politics and society¡Ê¡ØÅ¯³Ø¡¦À¯¼£¡¦¼Ò²ñ¡ÙÌ¤Ë®Ìõ¡Ë¤Î½øÊ¸¤Ç½ñ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£Å¯³Ø¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥é¥º¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢À¯¼£¡¦¼Ò²ñ´Ø·¸¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ìÈÌÅª¤«¤Ä¹ÈÏ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂª¤¨¤ë»×ÁÛ¤ÎÊýË¡¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë·ëÏÀ¤òÌÜÁ°¤Î¼Ò²ñ¤ÈÀ¯¼£¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò¡¢À¯¼£Å¯³Ø¼Ô¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤Î¸ÀÌÀ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Üー¥ô¥©¥ïー¥ë¤¬°ì¶å»Í¶åÇ¯¤Ë¡ØÂèÆó¤ÎÀ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ê¤é¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡Ö¹½Â¤ÅªÉÔÀµµÁÏÀ¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÍýÏÀ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¢ー¥ì¥ó¥È¤¬°ì¶å¸Þ°ìÇ¯¤Ë¡ØÁ´ÂÎ¼çµÁ¤Îµ¯¸»¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀ¯¼£Å¯³Ø¤Î½ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥íー¥ë¥º¤Î¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤¬À¯¼£Å¯³Ø¤òÉü¶½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¤Þ¤¿¡¢¶¹¤¤È¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡Å¯³Ø»Ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¤¬¶¯¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÀÅç¡¡Àè¤Û¤É¤Î¥é¥º¥ì¥Ã¥È¤Ï½¾Á°¤ÎÀ¯¼£Å¯³Ø¤òÁò¡Ê¤Û¤¦¤à¡Ë¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤ò¡ÖÏÀÍý¼Â¾Ú¼çµÁ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¢¥¦¥£¥È¥²¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥¨¥¤¥äー¡¢¥é¥¤¥ë¤é¡¢Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬Å¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ËÎÑÍýÅªÄÄ½Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò·öÅÁ¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢ÌÀÚò¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÎÑÍýÂÎ·Ï¤ä¤½¤Î³ÈÄ¥¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£Å¯³Ø¤Ï¡Ö¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥íー¥ë¥º¤Ï°ì¶å¸ÞÆóÇ¯¤«¤é¸Þ»°Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¤Î·°Æ«¡Ê¤¯¤ó¤È¤¦¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤Ë¤ÏË¡Å¯³Ø¼Ô¤Î¥Ïー¥È¤äÀ¯¼£Å¯³Ø¼Ô¤Î¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ðー¥ê¥ó¤é¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï¸À¸ì³ØÇÉ¤Î¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¤È¥¹¥È¥íー¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥È¥²¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎÄï»Ò¤Î¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤é¤â¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿ー¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡Ö¸À¸ìÅ¯³Ø¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥íー¥ë¥º¤ÎÀµµÁÏÀ¤¬ÉôÊ¬Åª¤ËÊ¬ÀÏÅ¯³Ø¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤Ç¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÂç¤¤¯µÛ¼ý¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é´üÏÀÊ¸¡ÖÆó¤Ä¤Î¥ëー¥ë³µÇ°¡×¡Ê°ì¶å¸Þ¸Þ¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊ¬ÀÏÅ¯³Ø¤ÎÊ¸Ì®¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤Î¤¿¤á¥íー¥ë¥º¤Ï¡ÖÅ¯³Ø¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏÅ¯³Ø¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥«¥ó¥È¤Î¡ÖµÁÌ³ÏÀ¡×¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Íý²ò¤â¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥íー¥ë¥º¤¬Ê¬ÀÏÅ¯³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÀµµÁÏÀ¡Ù¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ÎÑÍý³Ø¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«
¡¦¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¸ùÍø¼çµÁ――Ã¯¤â¤¬¹¬Ê¡¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¦µÁÌ³ÏÀ¤«¤éÀµµÁÏÀ¤Ø――¥«¥ó¥È¤«¤é¥íー¥ë¥º¡¢¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¤Þ¤Ç
¡¦ÆÁÎÑÍý³Ø¤ÎÉü¶½――Á±¤¤À¸¤Êý¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«
¡¦¤Ê¤¼¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«――¡ÖÅÚÂæ¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»×ÁÛ
¡¦¡ÖÃÏ¤Ù¤¿¡×¤«¤éÎÑÍý¤ò¹Í¤¨¤ë
¤È¤¤¤¦6¾Ï¹½À®¤Ç¡¢ÎÑÍý³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅçÍµ»Ò
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÁí¹ç¿´Íý³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÀµµÁÏÀ¤È¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¡£Ãø½ñ¡ØÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«――¸½ÂåÀ¯¼£Å¯³Ø¤Î6¤Ä¤Î»ëÅÀ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Ý¥¹¥È¡¦¥íー¥ë¥º¤ÎÀµµÁÏÀ――¥Ý¥Ã¥²¡¦¥»¥ó¡¦¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
ºØÆ£Å¯Ìé
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÍÊ¸¥é¥¤¥¿ー¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»î¸³¤Ë½Ð¤ëÅ¯³Ø¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢´Æ½¤¤Ë¡ØÅ¯³ØÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£