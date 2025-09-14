マシュー・マコノヒー、息子の“俳優願望”知らなかった
マシュー・マコノヒー（55歳）は、息子のリーヴァイ（17歳）が演技の世界に興味があることを知らなかったそうだ。
マシューの主演最新作「ザ・ロスト・バス」で映画デビューを果たしているリーヴァイだが、息子役のオーディションを受けたいというリーヴァイの発言を、最初は真に受けていなかったとマシューは明かしている。
母ケイも出演しているこの新作について、マシューはE！ニュースにこう話す。
「親子3世代だよ。母はずっと演技をやっていたから、映画にも出たことがある。でも息子は、興味があることさえ知らなかった」
「『脚本読みをやっていい？』と4回聞かれていたんだけどね」
そして、オーディションをさせるなら、自分の息子だということを隠してやらせるべきだと判断し、マコノヒーの名を明かさずにポール・グリーングラス監督にオーディション動画を送ったところ、監督が「この子だ！」と即決したそうだ。
