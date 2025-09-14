¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ËÂÐ¹³¡©¡¡BYD¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ä¥ó¥ï¥ó¡Ù±Ñ¹ñ¿Ê½Ð¤Ø¡¡2027Ç¯Æ³Æþ·èÄê
BYD¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ä¥ó¥ï¥ó¡Ê¶ÄË¾¡Ë¤ò2027Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ØÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤À¡£²¤½£»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ê¤¤¡¢¥ä¥ó¥ï¥ó¤È¤Ï¡©¡ÚU9¡¢U8¡¢U7¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´31Ëç
ÍèÇ¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¥Ç¥ó¥Ä¥¡¡ÊÆÀª¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ê¤É¤Î¹âµé¼Ö¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë3¼Ö¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¹âµé¤Ê¥ä¥ó¥ï¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÂ³¤¯·Á¤À¡£
±Ñ¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ä¥ó¥ï¥óU9 AUTOCAR
BYD¤ÎÉû²ñÄ¹·ó²¤½£»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥é¡¦¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±Ñ¹ñ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±Ñ¹ñ¤Ï¹âµé¼ÖÈÎÇä¤Î¼çÍ×¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Ä¥¡¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾Íè¤Î¥ä¥ó¥ï¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²¤½£¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï2026Ç¯¤«¤é¥ä¥ó¥ï¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢±Ñ¹ñÆ³Æþ¤ò2027Ç¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÈ¯ÇäÅö½é¤«¤é¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê±Ñ¹ñ¸þ¤±¤Î¡Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ðÈ×¤ò¸Ç¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ä¥ó¥ï¥ó¤Ï2023Ç¯¤ÎÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç·¿SUV¡ØU8¡Ù¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ1000ps¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂç¤Ê¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼EV¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç360ÅÙÀû²ó¤Ç¤¡¢¿å¤Î¾å¤òÉâÍ·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤Î¸å´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØU9¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ380km/h¤òÄ¶¤¨¤ëÅÅÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¡£Ìý°µ¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê»°ÎØÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÎ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤âÈ¯Çä¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢²Á³Ê¤ÏU8¤ÇÌó12Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2400Ëü±ß¡ËÁêÅö¡¢U9¤Ç20Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4000Ëü±ß¡ËÁêÅö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼»á¤Ï°ÊÁ°¡¢U8¤ÈU9¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥»¥À¥ó¤Î¡ØU7¡Ù¤â´Þ¤á¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£U7¤Ï4´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ1267ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯171kg-m¤ò¸Ø¤ê¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤Ï2.9ÉÃ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
BYD¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¾¦ÍÑEV¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¡¢¥ê¡¼»á¤Ï¼ý±×À¤Î¹â¤µ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¶á¤¤¾Íè¤Ë±Ñ¹ñ»Ô¾ì¤ØÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£