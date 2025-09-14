シンピュルテの新作♡香りで心を整えるディフューザーとお香コレクション

日々の暮らしの中で、ふと訪れる小さな乱れを香りで整える。そんな体験を叶えるのが、シンピュルテの新作「マインドフル リード ディフューザー」と、日本香堂と共同開発された「マインドフル アンビエントインセンス」です。心と空間を同時に満たす全5種類の香りは、深い安らぎと洗練をもたらしてくれるはず。香りとともに心地よく、自分らしい毎日を過ごしてみませんか。

シンピュルテの新作ディフューザー

本体 価格：330mL・15,000円（税込）／レフィル 価格：320mL・11,000円（税込）／リード 価格：6本 880円（税込）

心と空間をやさしく整える「マインドフル リード ディフューザー」は全5種展開。香水のように時間とともに香りが変化し、液体のゆらめきも美しい演出に。

それぞれが異なるシーンに寄り添い、リビングから寝室まであらゆる空間を優しく彩ります♡

香りの種類：LOVE UNLOCK（スパイシーフローラル調）／FACE OF MODESTY（フローラルウッディ調）／GASTRONOMY（フルーティーアンバー調）／REST OF MIND（フルーティーフローラル調）／THE EVIL EYE（アロマティックフローラルウッディ調）／

日本香堂と共同開発のお香

価格：30本入り（香立付） 3,300円（税込）

「マインドフル アンビエントインセンス」は、香水のように奥行きのある香りを楽しめるお香。煙感を抑えた処方で香りそのものを存分に味わえます。

展開する香りはディフューザーと同じ5種類。

・LOVE UNLOCK：華やかで温もりのある回想の香り

・FACE OF MODESTY：金木犀とグリーンティーの透明感

・GASTRONOMY：甘く濃厚な幸福感

・REST OF MIND：カモミールと洋ナシの安らぎ

・THE EVIL EYE：柑橘と花々が溶け合う守りの香り

伝統と現代が融合した香りが、五感を優しく満たしてくれます♪

香りとともに心を整える暮らしを

シンピュルテの「マインドフル ホームケア」は、ただ香るだけではなく、日常をやさしく整え、自分らしい美しさを引き出してくれるアイテムです。

ディフューザーとお香、同じ香りを異なるかたちで楽しむことで、空間も心も豊かに。あなたの毎日に寄り添う香りを選び、内側から満たされる時間を過ごしてみませんか。