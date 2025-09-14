俳優えなりかずき（40）が13日放送されたフジテレビ系「相葉◎×部」に出演。大物カップルの「結婚の証人」を務めたことを突如告白し、スタジオが騒然となった。

この日、同番組は、結成30周年を迎えた女性ユニットMAXの特集回でメンバーの密着VTRなどが多く流れた。

ただ、スタジオでのレギュラー、嵐相葉雅紀とえなりのトークの際、えなりが突如自身の近況に関する“爆弾告白”をした。

えなりは「わたくしちょっと、最新ニュースというか…人生初の“結婚の証人”というのをさせてもらったんですよ」と切り出した。そして「なんとそのカップルが、カズレーザーさんと二階堂ふみさん。あははははは！」と、メイプル超合金カズレーザーと女優二階堂ふみが、証人を務めたカップルであることを告白。相葉は大物の名に「え〜！今話題の！」とのけぞって驚いた。

えなりが「そう。びっくりした！」と応じると、相葉は「じゃあ、えなり君は、お二人が交際してるのを知ってたっていうことなの？」と突っ込んだ。

えなりはそれに対し「僕、そのサインする時に、相手（二階堂）を知った感じです。去年（カズレーザーから）“明日、二階堂ふみさんと飯食うんですよ”っていうのは聞いてたんですよ。そしたら、ひと月くらい前に、“結婚しますんで、ちょっとハンコ持ってきてください”って。ハンコ持って行ったら（そこに）二階堂さんが来て、ぶっ飛んだっていう」と内幕を明かした。

画面には「えなりとカズレーザーはプライベートのクイズ研究会仲間」という解説テロップが表示され、相葉も「クイズのつながりか…」と、カズレーザーとえなりの関係に納得した。 そして相葉から「芸能通だよね。話題のところに…」といじられると、えなりは「食い込んでる！食い込んでますよね」とのっかり、即答。相葉は「話題のところにさ、いっちょ噛みするよね」と“追撃”し、えなりは「嫌ですね〜。業界人ぽくてやですね〜。すいません」と自虐し、明るく笑いを誘っていた。

カズレーザーと二階堂は先月10日、結婚したことを発表した。