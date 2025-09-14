「カマダがMOMだ。信じられないパフォーマンス」パレスは０−０ドローも、絶好機創出の鎌田大地を現地メディアが絶賛！「可能性を感じさせた唯一の選手」
日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地９月13日、プレミアリーグ第４節でサンダーランドとホームで対戦。序盤から多くの好機を作ったが、最後までゴールは奪えず、０−０で引き分けた。
チームは勝ち切れなかったものの、この一戦に３−４−２−１の２シャドーの一角で先発した鎌田は躍動。攻撃に積極的絡み、36分にはハーフウェイライン付近から絶妙なスルーパスを供給。これに抜け出したジェレミ・ピノが絶好機を迎えるも、決めきれなかった。
後半にも鎌田は、72分に敵陣ボックス手前の左寄りで相手のクリアボールを拾い、ワントラップから強烈なミドル放てば、88分には際どいミドルを狙ったが、ともにサンダーランド守護神のロビン・レフスの好セーブに阻まれて、惜しくもゴールとはならなかった。
試合後、スポーツサイト『SPORTSDUNIA』は採点記事で鎌田に対して、チーム最高タイの「７点」を与えて、次のように賛辞を贈った。
「パレスのアタッカーの中で、得点の可能性を感じさせた唯一の選手に見えた。何度か素晴らしいシュートを放ち、味方にビッグチャンスも演出。明るい光を放った」
また、パレスの専門メディア『The Palace Way』は、Xに「カマダがマン・オブ・ザ・マッチだ。信じられないパフォーマンス」と投稿している。
代表帰りの日本人MFが抜群の存在感を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
