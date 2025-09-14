¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡ÖM13¡×2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¤½¤Î¸å¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤®1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤¬1ÎÝ¤±¤óÀ©°Á÷µå¤ÇµÕÅ¾¡£2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡¢5ÈÖ¼ê¤Î¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¤¬2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â11²ó¤Ë2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òºî¤ë¤ÈÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì³ÚÅ·¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Ç»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ìÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤µ¤ìÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ËÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢郄Éô±ÍÅÍÁª¼ê¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ìÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦13Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÍµ¼ù(4¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Þ¥Á¥ã¥É(3¾¡5ÇÔ25S)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù(3¾¡3ÇÔ25S)
¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à 5¡ß-4 À¾Éð
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿ù±ºÌÂç(2¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Û»³ÅÄÍÛæÆ(2¾¡3ÇÔ1S)
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹30¹æ¡¢º£ÀîÍ¥ÇÏ2¹æ¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®5¹æ
¡ÚÀ¾Éð¡Û³°ºê½¤ÂÁ5¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥µ¥â¥ó¥º(5¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁñ»Ê¹¯À¿(3¾¡3ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û²£»³Î¦¿Í(2¾¡3ÇÔ7S)
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û郄Éô±ÍÅÍ2¹æ
¡Ú³ÚÅ·¡Û¥Ü¥¤¥È11¹æ