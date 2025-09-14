°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡ÉÈ¯¸À¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÀµ¼°¤ËÄûÀµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
TBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬13Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±¶É·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤Î¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È¯¸À¡É¤ò¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
ËÁÆ¬¡¢½éÆüºÇ¸å¤Îº®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÆüËÜÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤Ë´ÑµÒ¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤Ç¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â´î¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢»°Ã«¹¬´î»á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¡¢ÎÏ¤¬¤ß¤Ê¤®¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¿¥ÅÄ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡Ö½éÆü¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø¤¤¤ä¡¢ÌÀÆü¤ÏÉ¬¤ºÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Àµ¼°¤ËÄûÀµ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¡¢¤ªÃë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
13Æü¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãë²á¤®¤Ë¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤¬°Å·¸õ¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÈô¹ÔÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¿¥ÅÄ¤Ï»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÍ¤ÏÌÀÆü¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¹¾Æ£¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÄÈô¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¾Æ£¥¢¥Ê¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÀÆüÈô¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄûÀµ¤·¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµ¼°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£