今日9月14日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、『ニュースになった話＆その続き“初だし”スペシャル』と題した総集編を放送。今年、番組に出演した有名人たちのトークのなかで、放送直後からニュースなどに取り上げられ話題となった内容を一挙大公開するほか、初だしとなる未公開シーンも数多く紹介する。

◆上戸彩が語った蒼井優夫妻のやり取り

蒼井優の特集回にて、その友人としてスタジオ出演した上戸彩は、蒼井の結婚指輪に関するエピソードを紹介。自身とは正反対な性格を象徴する蒼井夫妻の驚きのやり取りを披露する。

そして母となった蒼井は、親になったことで変化した芝居への向き合い方を告白。「涙もろくなりました」と、年下との共演者に対して抱く思いを明かす。一方、自身も母となった上戸は、ここでも蒼井とは正反対の気持ちを口にする。

◆黒柳徹子が貫く旅に出る時のマイルール

今なおアクティブに仕事やプライベートを楽しむ黒柳徹子は、旅行に出かける際のマイルールについて言及。「あまり服を持っていかない」と、日頃の装いから抱くイメージとは正反対の荷物の少なさで海外に赴くと口にするが、そこには“黒柳流の旅の楽しみ方”があった。

さらに番組MCの山崎育三郎は、実は黒柳の大学の後輩で、2人の間には共通の思い出の味が。スタジオが大いに盛り上がった、時を超えてつながる先輩後輩のやりとりは必見！

◆大病を乗り越えた志尊淳が母に抱いた後悔

急性心筋炎を患い、生死の境を彷徨う経験を涙ながらに語った志尊淳は、親子の絆を強くした母の病についても明かしていた。母も命の危機に瀕する病を患っていたという志尊は、母が病を発症し倒れる数日前に、自身との約束を果たさなかった母を突き放すことがあったという。

その時の態度を後悔したという志尊は、その経験を通してかけがえのない存在への思いや小さな幸せのありがたみを再認識。その上で今自身にできることを熱く語る。