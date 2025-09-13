話題の米発スポーツがテーマ　新ブランド「ピーシーケーエル スタジオ」始動

世界的に話題のスポーツ ピックルボールをテーマにした日本発のライフスタイルブランド「ピーシーケーエル スタジオ（PCKL Studio）」がデビューする。同ブランドのアパレルライン「ピーシーケーエル（PCKL）」の第1弾コレクションを、10月上旬に公開予定の公式オンラインストアで発売する。

ピックルボールは、世界的に人気が高まっているアメリカ発の新スポーツ。テニスや卓球、バドミントンの要素を併せ持ち、専用のパドルと軽量なプラスチックボールでラリーする。日本では、2023年に約3000人だった競技人口が2024年には1万人を突破。コンパクトなスペースで楽しめるため、幅広い地域と世代に親しまれている。

ピーシーケーエル スタジオは、「ピックルボールを軸とした新しいライフスタイル」テーマに始動。コート設計やイベント企画、グッズ開発など多様な領域を横断することで、単なる競技を超えた体験と文化を生み出すことを目指している。アパレルラインは、「CLASSIC / PLAYFUL / ELEVATED」をコンセプトに、コートの内外をシームレスにつなぐスタイルを提案。ピックルボールをプレーするための機能性と、日常にも溶け込む洗練されたデザインを両立した。第1弾コレクションは、Tシャツやスウェット、シャツ、ニットポロ、キャップなど幅広いアイテムで構成。ピックルボールの軽やかさや楽しさを表現しているという。

■ピーシーケーエル スタジオ：公式インスタグラム