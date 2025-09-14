プロ野球セ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。

2位巨人は首位阪神とのシーズン最終戦に臨みました。巨人は3点リードの5回表に打者一巡の猛攻を受け7点を奪われましたが、7回裏に岡本和真選手のタイムリー2ベースなどで3点を返して1点差に詰め寄ります。迎えた9回、1アウト2、3塁のチャンスを作ると、代打・坂本勇人選手がセンターへはじき返してランナーが2人生還。劇的な逆転サヨナラタイムリーが飛び出し阪神に勝利しました。

4位広島は5位中日と対戦。 広島は3回裏に中村奨成選手の2点タイムリーで先制すると、5回にもファビアン選手の2ランホームランが飛び出しリードを広げました。投げては先発の常廣羽也斗投手が6回無失点と好投。リリーフ陣も中日に得点を与えず、完封リレーで勝利しました。

3位DeNAは6位ヤクルトと対戦。DeNAは3回にオースティン選手の3ランで先制します。さらに6回には桑原将志選手にも3ランが飛びだし勝利したDeNAがヤクルトに連勝しました。

▽13日のセ・リーグ結果

◆巨人 11×-10 阪神

勝利投手【巨人】中川皓太(2勝3敗)

敗戦投手【阪神】ドリス(2勝1敗)

本塁打【巨人】中山礼都7号、岸田行倫8号

◆広島 5-0 中日

勝利投手【広島】常廣羽也斗(2勝2敗)

敗戦投手【中日】郄橋宏斗(6勝10敗)

本塁打【広島】ファビアン16号

◆DeNA 6-2 ヤクルト勝利投手【DeNA】竹田祐(3勝1敗)敗戦投手【ヤクルト】山野太一(3勝3敗)本塁打【DeNA】オースティン10号、桑原将志5号