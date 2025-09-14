【セ・リーグ順位表】巨人・坂本がサヨナラ打で阪神に勝利 DeNA連勝で5割復帰まであと1 広島が中日に完封勝利
プロ野球セ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。
2位巨人は首位阪神とのシーズン最終戦に臨みました。巨人は3点リードの5回表に打者一巡の猛攻を受け7点を奪われましたが、7回裏に岡本和真選手のタイムリー2ベースなどで3点を返して1点差に詰め寄ります。迎えた9回、1アウト2、3塁のチャンスを作ると、代打・坂本勇人選手がセンターへはじき返してランナーが2人生還。劇的な逆転サヨナラタイムリーが飛び出し阪神に勝利しました。
4位広島は5位中日と対戦。 広島は3回裏に中村奨成選手の2点タイムリーで先制すると、5回にもファビアン選手の2ランホームランが飛び出しリードを広げました。投げては先発の常廣羽也斗投手が6回無失点と好投。リリーフ陣も中日に得点を与えず、完封リレーで勝利しました。
3位DeNAは6位ヤクルトと対戦。DeNAは3回にオースティン選手の3ランで先制します。さらに6回には桑原将志選手にも3ランが飛びだし勝利したDeNAがヤクルトに連勝しました。
▽13日のセ・リーグ結果
◆巨人 11×-10 阪神
勝利投手【巨人】中川皓太(2勝3敗)
敗戦投手【阪神】ドリス(2勝1敗)
本塁打【巨人】中山礼都7号、岸田行倫8号
◆広島 5-0 中日
勝利投手【広島】常廣羽也斗(2勝2敗)
敗戦投手【中日】郄橋宏斗(6勝10敗)
本塁打【広島】ファビアン16号
勝利投手【DeNA】竹田祐(3勝1敗)
敗戦投手【ヤクルト】山野太一(3勝3敗)
本塁打【DeNA】オースティン10号、桑原将志5号