アフマダリエフとWBA世界スーパーバンタム級防衛戦、前日計量から一般公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨む。13日に会場のサブアリーナで行われた前日計量は異例の一般公開。会場を包んだ熱気にファンから「すごいお客さん」「どんだけ人いるの」と驚きの声が上がった。

計量は井上が55.2キロ、アフマダリエフが55.0キロでそれぞれ一発パス。異例の一般公開で行われ、1492人のファンが集結した。

井上が登場すると、スマートフォンを構えたファンが歓声を上げた。2人は引き締まった決戦ボディを披露し、クリアのアナウンスで再び喝采。両者はフェースオフで約12秒間、火花を散らした。アフマダリエフはシャドーを見せるなど、興奮気味にファンサービスしていた。

会場を埋め尽くしたファンの熱気に、X上には「公開計量すごいお客さん」「どんだけ人いるの！」「公開計量めっちゃいいな…！明日楽しみすぎる」とのコメントが並んだ。現地組と思われる「計量時ボディをこの距離で見れたことに感謝。マジエグかったぁ……」「みんな身体仕上がりすぎ！！！特にアフマダリエフはゴツすぎるんよ」との声もあった。

海外ではこうしたシーンも見られるが、日本では異例といえる。試合はNTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信される。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）