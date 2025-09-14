『放送局占拠』“大和”菊池風磨、“武蔵”櫻井翔への冷静なツッコミに爆笑「その通りwww」
櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が13日に放送され、大和（菊池風磨）が武蔵（櫻井翔）に向かって、冷静にツッコむと、ネット上には「それなすぎる笑」「シリアス展開なのに笑うwww」「ほんまその通りwww」などの声が集まった。
【写真】傀儡子（くぐつし）をあぶり出す“死の記者会見”
すべてを裏で操る“傀儡子（くぐつし）”の正体を突き止めようとする武蔵たちは、般若こと伊吹（加藤清史郎）の要求に応じ、警備部長・屋代（高橋克典）の身柄を引き渡す人質交換に踏み切る。
引き渡し役に指名された本庄（瀧内公美）は、叔父である屋代に「必ず生きて、法の裁きを受けてもらいます。あなたの命は私が守ります」と約束。人質交換は1時間後…。本庄に代わって捜査の指揮を執る和泉（ソニン）は、人質交換に乗じて別経路からＳＡＴを潜入させる極秘作戦を計画する。
そんな中、すべてを終わらせるため武蔵は大和と再びバディを組み、武装集団「妖（あやかし）」が立てこもる放送局内に潜入する。
2人は非常階段を使って放送局の8階に到着。報道局に向かおうと急ぎ足になる武蔵だったが、隣にいた大和は黙って彼の動きを腕で制する。武蔵は「何のつもりだ！」といら立ちをあらわにするものの、足元には赤外線センサーのビームが光っていた。
仕掛けられていた罠に気付き、思わず「あぁ…」と声がもれる武蔵。そんな彼に大和は落ち着いた口調で「何回爆発に巻き込まれれば気が済むんですか」と語りかけるのだった…。
大和から武蔵への冷静なツッコミに対して、ネット上には「それなすぎる笑」「まじでそうwww」「待って吹き出したわw」「シリアス展開なのに笑うwww」「ほんまその通りwww武蔵刑事しっかりしてww」といった投稿が相次いでいた。
