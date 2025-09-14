【採点＆寸評】鹿島３発快勝２位浮上 組織で崩して個で仕留め…１１人全員が高パフォーマンス
◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節 鹿島３―０湘南（１３日・メルスタ）
鹿島は湘南を３―０で下し、首位・京都に勝ち点で並ぶ２位に浮上した。０―０で迎えた後半に３ゴールを奪った。
採点と寸評は以下の通り。
鬼木達監督【６・５】「中断期間に何してたんだ」とならないところに、監督としての才を感じる。修正し、自信を深めさせ、強気を求めて勝ち点３
ＧＫ早川友基【６・５】約１５時間の機内泊から２日、あの手この手を繰り出してクリーンシート
ＤＦ濃野公人【６・５】待ちに待った待望の初ゴール。ハチ公ぐらい待ってました
ＤＦ植田直通【６・５】地上戦勝負を決め込んだ湘南に対し、しっかりと根を張ったディフェンスで完封
ＤＦキムテヒョン【６・５】米国帰りも何のその、時差ぼけも何のその。平常運転でスケールのデカさを発揮
ＤＦ小池龍太【６・５】形はどうであれ、結果的にピッチ右側を定位置とする３人がゴールを決めたわけで、左で作る形が効いたと言えるだろう。さすが、猛獣使い
ＭＦ三竿健斗【６・５】中盤の質の差が、そっくりそのままスコアに反映された印象。攻守のバランスがいいさじ加減
ＭＦ樋口雄太【６・５】ガツンと寄せてボールを奪い、得点関与。前半はパスが短かかったりといま１つだったが、守備でリズムを作って大勝演出
ＭＦチャヴリッチ【６・５】帰ってきた世界基準。先制点のみならず、圧倒的な「個」で相手に襲いかかった。ＭＯＭ
ＭＦエウベル【６・０】鈴木優磨を１０番的役割から解放しつつ、運搬力でＭＦエリアからの前進に寄与。背中が頼もしい
ＦＷ鈴木優磨【６・０】頭の後ろに目がついてるのかと。足裏による相手の意表を突くパスで決勝点アシスト
ＦＷレオセアラ【６・０】あまり意味のなさそうなまたぎフェイントからの、逆方向にボールをさらしてからの、タイムロスで対面ＤＦを１枚増やしちゃってからの、ゴール。起も承も転もないまま、いきなり結。理不尽
ＭＦ松村優太【６・０】後半３４分ＩＮ。プロ野球で投手がヒットを打った時のようなどよめきを、ＣＫの高精度キック時に起こす
ＤＦ津久井佳祐【―】後半４０分ＩＮ。いい意味で「なぜ俺をもっと使わない？」が伝わってくるプレーだった。出場時間短く採点なし
ＦＷ田川亨介【―】後半４０分ＩＮ。５分でも十分にわかるキレの良さ。出場時間短く採点なし
ＭＦ知念慶【―】後半４０分ＩＮ。黙々と、淡々と、クローズ作業。出場時間短く採点なし
ＭＦターレスブレーネル【―】後半４８分ＩＮ。不思議とフリーでボールを受けられるこの能力こそ非凡なり。出場時間短く採点なし
池内明彦主審【６・０】いざこざも落ち着き払って対処。柔らかさと毅然さをいい塩梅で押し引きした印象
※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）