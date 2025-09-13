アルミホイールメーカーの株式会社レイズは、「RAYS SEASON SELECTION（RSS）」の2025年シーズンラインナップを発表した。

新たに4モデルと新色を追加し、全10アイテムへと拡充された同シリーズは、車種専用設計による高い適合性と日本製ならではの品質を両立。スタッドレス対応など季節を問わず使える汎用性の高さも特長で、さらなる選択肢の広がりをユーザーに提供する内容となっている。

新モデル、新カラー追加で全10アイテムに拡充

アルミホイールメーカーの株式会社レイズ（本社：大阪府東大阪市）は、ホイールコレクション「RAYS SEASON SELECTION（RSS）」において、2025年シーズンの新ラインナップを発表しました。

RAYS SEASON SELECTION（RSS）は、車種専用設計により最適なパフォーマンスを実現し、さらにデザイン性を損なうことなく高次元でバランスさせた“オールメイド・イン・ジャパン”のホイールコレクションです。

“SEASON SELECTION”の名が示すとおり、季節や用途を問わず選びやすいモデルとして展開される本シリーズ。

これからのスノーシーズンにもマッチする設計バランスで、日常使いから冬場のスタッドレス装着まで、幅広いシーンに対応します。

■ 2025年 新ラインアップ

今年は新たに以下の4モデルを追加し、全10アイテムで展開します。

RS VOUGE SE

グロッシーブラック（BXZ） クラウンスポーツ × RS VOUGE SE

グロッシーブラック（BXZ） サンライトシルバー（SU）

VEZEL × RS 2X7FA-C

RS D108

グロッシーブラック（BXZ） LAND CRUISER 250 × RS D108

グロッシーブラック（BXZ） DELICA D:5 × RS M9+

RAYS SEASON SELECTION に新たなカラーバリエーションを追加

RAYS SEASON SELECTION（RSS）では、2025年シーズンに合わせて新たなカラーバリエーションを追加。

新モデルである「RS 2X7FA-C」に採用されるとともに、継続モデルの「RS 2X7FT」および「RS 2X9Plus」にも新色「サンライトシルバー（SU）」が加わりました。

新カラーの追加により、ユーザーの好みや車両のスタイルに応じた選択の幅が広がっています。

RS 2X7FT サンライトシルバー（SU） RS 2X9PLUS サンライトシルバー（SU）

■ 車種専用設計による最適化

RAYS SEASON SELECTION（RSS）では、ハブ内径やオフセットを純正ホイールと同等値に設定し、各車種ごとに専用設計。車体との高いマッチング性能を誇り、純正同等のフィッティングと安心感を提供します。

■ メッセージ

2025年のRAYS SEASON SELECTION（RSS）は、昨年より4アイテム増加した全10アイテム展開により、より幅広いニーズに応えるラインナップとなりました。デザイン・性能・安全性を高次元で融合させたRAYSの自信作を、ぜひこの機会にご体感ください。

■ 製品情報

RAYS SEASON SELECTION（RSS）特設ページ

https://www.rayswheels.co.jp/products/brand/14

株式会社レイズ

所在地大阪府東大阪市長田西2-4-7

公式サイトhttps://www.rayswheels.co.jp/

