パート・漫画描きの「Q」さんのうっかりエピソードを描いた漫画が、Xで話題となっています。

立ち寄った雑貨屋さんで、作者が好きなバンドの曲が流れていました。作者はうれしく思いながら買い物をすませ、車に戻ったのですが…という内容で、読者からは「みんなが推しを推してると思っちゃダメ（笑）」「スマホの誤作動、ありますよね」などの声が上がっています。

流れる曲にテンション上がったけど…

Qさんは、Xで日常漫画を発表しています。Qさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画に描かれているお店には、よく行かれるのですか。

Qさん「たまに寄る、静かな雑貨屋さんです。このときは店内で、『推しのバンドの曲が流れている！』と思ったのですが、実際は何かの拍子に自分のスマホが起動してしまったようで、自分のカバンから流れていた音楽でした。その勘違いを漫画にしました」

Q.いつもはどのような曲が流れているお店なのでしょうか。

Qさん「普段、ほとんど曲は流れていないと思います」

Q.「好きなバンドの曲が流れている」と思ったとき、どんなことを考えましたか。

Qさん「『同じ推しの人がいるなら、また来ようかな』と思いました。『今日は曲を流しているんですね！』と話しかけようとしましたが、話しかけなくてよかったです（笑）。『いや、アンタだよ。流してるの』と言われるところでした…」

Q.もし、自分の推しのバンドの曲をよく流している店があったら、通うようになりそうですか。

Qさん「どのお店でも買える物だったら、推しを推しているお店に行くと思います」

Q.他にもスマホで「うっかりミス」をしてしまったエピソードはありますか。

Qさん「うっかりミスはあまりないですが、会計時にスマホの操作に迷うことはよくあります。会員証が出せなかったり、クーポンが出せなかったりして、店員さんに教えてもらいながら会計することが少なくありません」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Qさん「『みんなが推しを推してると思っちゃダメだよ（笑）』『スマホの使い方、確認した方がいいよ』などのコメントをいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

Qさん「日常漫画だけでなく、創作漫画にも取り組んでいけたらいいなと思っています」