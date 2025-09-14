【洪水警報】島根県・江津市に発表 14日06:18時点
気象台は、午前6時18分に、洪水警報を江津市に発表しました。
東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
14日朝に警戒
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
14日朝に警戒
■浜田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日朝に警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 30mm
□洪水警報
14日朝に警戒
■益田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日朝に警戒
1時間最大雨量 30mm
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
14日朝に警戒
1時間最大雨量 30mm
■安来市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
■江津市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
14日朝に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
14日朝に警戒
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
14日朝に警戒
■飯南町
□大雨警報
・土砂災害
14日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm