在留外国人と日本人のトラブルが急激にクローズアップされている。しかし、ノンフィクション作家の八木澤高明氏によれば「日本人との成熟した関係を築いている街も少なくない」という。

住民の半分が中国人の団地

高層団地の間を心地よい風が吹き抜け、プロムナードに等間隔で植えられたけやきの葉が揺れている。私はJR蕨駅から歩いて10分ほどの、埼玉県川口市の芝園団地にいた。



埼玉県川口市の芝園団地は、居住者のほぼ半数が中国人。その数は2400人にのぼるという ©八木澤高明

団地に着いたのは昼前だったが、広場では子どもたちが走り回り、ベンチのまわりでは、住民たちが輪になって井戸端会議をしている。その輪に近づいてみると、聞こえてくるのは、抑揚がはっきりとした中国語だった。

中国人の若い男性が、ベンチに座り、子どもを見守っていたので声をかけてみた。6年前から団地に暮らし、中国料理店でコックをしているという。

「ここは、中国人が多いので、安心して暮らせますね。日本なんだけど、団地の近くには中国の食品を売るスーパーやレストランもあって中国と変わらない気持ちで生活できるのがいいと思います」

芝園団地には、約5000人が暮らしていて、そのほぼ半分にあたる2400人が中国人だ。そもそもここ芝園団地に中国人が増えたのは、日本人の入居者が減ったせいだ。中国残留孤児受け入れ先となったことや、戸田市や川口などには工場が多く、そこで働く中国人が増え、この芝園団地が好都合だったからである。この団地に暮らしている外国人たちは、夫婦共稼ぎで昼夜を問わず働きに出ている者も少なくなく、団地にある託児所は24時間体制で子どもを受け入れている。

芝園団地はじめ、首都圏には数多くの団地が60〜70年代に造られたが、少子高齢化により、日本人の数が減っていく社会状況の中で、外国人の入居者の割合が年々増え、新たな光景が広がりはじめているのだ。

団地の一角にある自治会の事務所を訪ねてみると、女性ひとりと男性2人の姿があり、取材で来た旨を告げると、突然の訪問にもかかわらず、自治会長の真下徹也さんが取材に応じてくれた。

真下さんは、1978年に芝園団地ができた当初から暮らし続けていて、年齢は86歳になる。人生の半分は芝園団地と生き続けてきた。出身は東京の王子。団地ができた当初は、当然ながら住民は日本人が主で地方出身者が多かったという。それが、20年ほど経つと、徐々に日本人の住民が減っていったという。

「どのご家庭でも子どもが大きくなってくると、『狭いから』って出て行ったりとかね」

日本人が抜けていった部屋に、中国人が入って来るようになった。

「新規に入りたい人の申し込みの方法も20年ぐらい前からインターネットが使われるようになって、中国の人は慣れているのかな、どんどん申し込んでくるようになった。最初は日本で在留資格を取った夫婦が入って、子どもができると、子守りをするおじいさん、おばあさんを呼ぶ、そうやって増えていった。子守りをする人は、日本に住んでいるのではなく、短期滞在で日本と中国を行き来しているんです」

盆踊りに中国人の子が集う

中国人が増えたことによって、日本人の居住者との間にトラブルは発生しなかったのだろうか。

「今は、何にもないんですよ。以前は、たとえばゴミの問題がありました。玄関前にポッと置いてそのままの人がいっぱいいた。あとは騒音の問題。注意しに行くと、『日本の団地の天井や壁が薄いせいだ』なんて言われたりね。だから、こちらも中国語のルールブックを作ったり、根気強く日本の常識を説明した。それでもルールを守らないと、URとも相談して、『出て行ってもらっていいですよ』と伝えています。

そうした問題を解決するのに、7、8年はかかったんじゃないかな。この仕組みには中国人留学生も含めた学生さんが協力してくれているんです。学生さんには、この団地を卒論のテーマにしている人もいて丁寧に取り組んでくれています」

