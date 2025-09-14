まず浮かんだのは、「あいまい」という言葉だった

『遠い山なみの光』という映画を見てまず頭に浮かんだのは、「あいまい」という言葉だった。

【写真】この記事の写真を見る（21枚）

イギリスに暮らす初老の女性・悦子（広瀬すず／吉田羊）は、長女である景子の自死に直面したことから、彼女を身ごもっていたころの長崎での暮らしを思い返すようになる。それは戦後7年目の1952年のこと。団地で夫・二郎（松下洸平）と暮らすなかで、悦子は佐知子（二階堂ふみ）という同世代の女性とつかの間の交流を得る。佐知子は娘・万里子（鈴木碧桜）と掘っ立て小屋のような家に暮らし、アメリカの占領軍兵士とともに、渡米することを夢見ているようだ。しかし、佐知子との交流の中で、悦子はしだいに不安な心情を覚えるようになり――。



©2025 A Pale View of Hills Film Partners

カズオ・イシグロによる原作はいわゆる回想劇であり、悦子が現在の視点から、かつての自分や周囲の状況を振り返るといった内容になっている。

そもそも、回想とはどのようなものか。それは、人間の思考力や記憶力に限りがある以上、多くの場合はあいまいで、かつ主観的なものとは言える。じっさいに原作においては、「こういう記憶もいずれはあいまいになって、いま思い出せることは事実と違っていたということになる時が来るかもしれない」「記憶というのは、たしかに当てにならないものだ」など、悦子が自身の回想の真実性について、懐疑的な視点を挟み込む場面は折に触れて現れる。そして、いわば虚実がしだいに溶け合い、彼岸の際に立たされているような感覚を、いつしか小説『遠い山なみの光』の読者は味わうこととなる。

そうしたことを踏まえると、映画『遠い山なみの光』の冒頭は、小説が与える風合いとはやや趣を異にするように思える。まず原作と異なり、本作の背景は「1952年の長崎」「1982年のイギリス」とはっきりと時代が特定される。また、序盤にアップで提示される、建設中の長崎の平和の像、街にたむろする米兵相手の売春婦、遊ぶ子どもたちの姿などをうつした白黒の写真からは、一見すると本作が「客観的な歴史」を提示しているように感じさせるからだ。

しかし、次のシーンではこれらの写真が、現在の悦子が家の片づけをする中で見つけたものであることが示される。本作が「客観的な歴史」ではなく、あくまでも「個人の視点での歴史」に留まることを示唆する重要なシーンであり、以後はあくまでも彼女たちの生活圏内において、物語は進んでいく。

そののち、ふたつの時代を旅するなかで、映画でもまた、現実を離れた記憶の迷宮のような場所を、観客はさまよい続けることに気づかされるだろう。

画面に現れず、言葉としてしか登場しない数々の出来事

とはいえ、小説と比較し、映画は「あいまいさ」とそこまで相性が良いとは言えないかもしれない。回想の場面だという前置きがあるとしても、俳優が演じ、同時代の風俗が精緻なかたちで再現される以上は、そこに直接的には、あいまいという印象は覚えづらいからだ。

もちろん、フレームの形を変えたり（一例としては、木下惠介『野菊の如き君なりき』）、過去をモノクロで表現するなどして、回想のシーンにどこか限定的な印象を与える作品も少なくはないとはいえ、映画『遠い山なみの光』はそのような戦略はとらない。あくまでもじりじりとした形で、本作は「あいまいさ」を醸し出していく。

ひとつは、悦子をはじめとした登場人物の心の奥底に深く留まっているであろうできごとが、言葉としてしか作品には登場しない点である。

たとえば、かつての悦子が真夜中によくバイオリンを弾き、家中を起こしていたというエピソードや、佐知子が戦時中の東京で、赤ん坊を水の中につけている若い女を見たというエピソード。また、二郎が複雑な心情を抱えつつ出征に臨む自分を、父である誠二（三浦友和）が誇らしげに万歳三唱で送り、そこにわだかまりを覚えたというエピソード。それらはおそらく、彼女ら彼らの道のりを考えるうえで軽視のできない一幕であることを匂わせながらも、しかし、直接的に画面の上では現れない。結果としてそれらの言及シーンは、奇妙な浮遊感を作品にもたらすこととなる。

もうひとつは、物事の真偽について、はっきりと白黒を分けられない場面が、作中には少なからず現れる点である。たとえば、公園で万里子と木登りをしていた少年が、木から落ちるシーンがある。少年は万里子が自分を突き落としたと主張するが、その場面は直接画面には現れず、真相はわからない。

この場面は原作通りではなく、原作では「降りてきた万里子がぎゅっと男の子の手を踏みつけた」という記述がある。つまりこのシーンは、原作よりも明らかに「あいまいさ」に比重を置いて編まれたものだとまずは判断できるだろう。

二重のおぼろげな表現

原作にない「あいまいさ」はほかにもいくつものシーンで確認できる。たとえば、うどん屋でのトラブル。佐知子が働いていたうどん屋で、仕事場にあらわれた万里子は「うどんを地面に叩きつけた」と男性客から罵声を浴びせられる。「本当なの」と佐知子は娘に問いただすが、こちらも画面に直接的には描かれることはない。また、やがて景子と名づけられるであろう赤ん坊をみごもっている悦子は、劇中で胎児が「少し動いたかもしれない」と口にする。しかし、これが悦子の主観にとどまるうえ、それへの言及が「少し」「かもしれない」と二重のおぼろげな表現をともなって現れること、また（これは原作通りではあるが）景子がついに動く姿として、ひいては生きた人間として映画に登場しないことからも、「あいまい」という印象は強まることとなる。

同時に、こうした「あいまいさ」は、映画全体の世界観ともあいまって魅力的に映る。本作の「遠い山なみの光」というタイトルからは、遠くに見える淡い光、といった意味合いが想起されるが、本作においては、そうした光の淡さがたしかなアクセントを放っている。悦子が佐知子や万里子をともなって訪れる祭りの場にならぶ提灯の光、悦子が乗る路面電車から見える街の光、劇中で悲痛な告白をする悦子の横顔に差し込む夕陽……。夜のシーンを除いても、作中の光はどこか抑制的で、品格のある、謎めいた魅惑を映画全体へと与えることに奏功している（※1）。

際立つ「原爆の作品」としての輪郭

さて、原作と映画におけるもうひとつの大きな違いとしては、映画は「原爆」により焦点化していることである。作品の始まりからしてそれは指摘できる。そもそも、悦子が過去の回想をはじめたのは、作家を志す次女のニキ（カミラ・アイコ）が、母の長崎における経験をルポルタージュとして編纂しようとしたことがきっかけであることが示され、またふたりの会話では、イギリスで行われている反核運動と対比するかたちで、長崎の原爆が語られる。悦子が被爆の有無をめぐって二郎と会話をするシーンなどもふくめ、『遠い山なみの光』の「原爆の作品」としての輪郭は、原作よりもかなり際立っている。

同時に、本作における原爆は、これまで言及した作品の諸要素と同様に「あいまい」である。その影がもっとも色濃く顕現するのは、前述のバイオリンのエピソードのなかで、悦子が「あの日」のことに思いを馳せる一幕である。自身が多くの命を見殺しにしてしまったと吐露する悦子の声にかぶさるようなかたちで、おそらくは、原爆に関連すると思わしき飛行機の騒音や子どもの悲鳴が画面には鳴り響く。しかし、それが原爆によるものだとははっきりと断定できず、やがて音も画面から離れていく。そして、もっとも「原爆」に肉薄したこのシーンをふくめ、原爆の直接的な被害はついに、作中にその姿を現すことはない。

本作が公開されるのが戦後80年という節目であることを考えれば、作品でより「原爆」を顕在化させる選択そのものにはとくに違和感はないだろう。では、本作における「原爆」は、どのような意味があるのだろうか。

かつて『遠い山なみの光』の映画化を熱望した吉田喜重は、広島の原爆をモチーフとした最後の長編作品『鏡の女たち』を撮るに際して、原爆は「再現できないもの」であるという由を述べた。

「あの瞬間の閃光を見た人たちは死者であることを思えば、生き残った人間がそれを見ることができるはずがありません。それを虚構として再現できるはずがないのです」（※2）

日本人が戦争や原爆を考える上での試金石

本稿では原爆映画の系譜を詳細にたどる余裕こそないものの、かつて原爆を描くことについて、「声高であってはならない」と語った今村昌平（『黒い雨』）や、「絶対にフィルムには収められない」と語った黒澤明（『八月の狂詩曲』）など、これまで「原爆」をモチーフとした作品を生み出してきた、少なからぬ映画人に抑制的な姿勢は見受けられ、監督である石川慶もいわば、こうした姿勢を重視したのだと言えるだろう。そうしたことを考えたのち、改めて前述の「寸止め」に終わる原爆のシーンを思い返すと、そこには、かつての「あの日」を自身の手で再現したいという欲求を持ちながらも、しかし当事者ではない自分が再現することはできないのだ、という作り手の葛藤が滲み出ているように感じられてくる。

「あいまい」な立場で、「原爆」ひいては「戦争」の記憶を描くということ。言葉にすると、不誠実な態度であるように思われるかもしれない。しかし、原作の「記憶というのは、たしかに当てにならないものだ」という言葉をここでふたたび拝借すれば、人間の記憶に限りがある以上は、そうした記憶の語りには、不可逆的にあいまいさや、実際のできごととのずれが入り込む。しからば、そうした「あいまいさ」を除去するのではなく、むしろ自覚的に作劇のなかに組み込むことが、作り手の誠実さや真摯さのひとつの証であり、同時にそうした「あいまいさ」は、歴史的な事象を後世に受け継ぐうえでも、重要なエッセンスと言えるのではないだろうか（※3）。

映画『遠い山なみの光』は、原作の「あいまいさ」を映画独自のかたちで昇華させたうえで、私たち日本人が戦争や原爆を考えるうえでの、ひとつの試金石を提示した貴重な作品である。

（※1）撮影監督であるピオトル・ニエミイスキは、「光」を意味のある視覚的要素として積極的に使用したことを特別番組「謎めぐる旅 〜映画『遠い山なみの光』を読み解く5つのヒント〜」でのインタビューで語っている。

（※2）「吉田喜重 新作『鏡の女たち』を語る」『世界』2003年6月号、261頁

（※3）なお付言すれば、原作・映画ともに「あいまいさ」とは記憶力に起因する問題だけではなく、いわゆる自己欺瞞の問題にも関連することが示唆されるのだが、本稿ではその点への言及は控えておく。

『遠い山なみの光』



CAST&STAFF

監督・脚本：石川慶／原作：『遠い山なみの光』カズオ・イシグロ/小野寺健訳（ハヤカワ文庫）／出演：広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平、三浦友和／2025年／日本・イギリス・ポーランド／123分／配給：ギャガ／©2025 A Pale View of Hills Film Partners／公開中

（若林 良／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）