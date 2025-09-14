「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

「どう認められたいか？」を見つめ直す

「どう認められたいのか」を見つめ直すこと。

それが、自分の軸を取り戻すための、最初の一歩になる。

誰にも気づかれず、静かに暮らしたい。でも本当は、誰かにちゃんと見ていてほしい。わかってほしい。報われたい。

――そんな矛盾を抱えたまま、私たちは日々を生きている。

どちらかだけが“本音”なのではない。その両方を同時に抱えていることこそが、人間であるという、何よりの証なのだ。

承認欲求は、「生きようとする意志」の証明

「そんな感情は未熟だ」

「承認を求めるなんてダサい」

――そう自分に言い聞かせるたびに、その欲望は、心の奥でひっそりと、でも確かに膨らんでいく。押し込めようとすればするほど、「承認されたい」という気持ちは、かえって大きくなる。

気づけば、“誰かに評価されること”ばかりを優先するようになり、「本当はこうしたかった」が、ずっと後回しになっていく。

「認められたい」と思う気持ちは、決して恥ずかしいものではない。むしろそれは、何かを成し遂げようとするエネルギーそのものだ。

けれどこの社会では、そうした感情を表に出すことが、どこか“かっこ悪い”と思われがちだ。「評価なんて気にしてないよ」と言いながら、ふと誰かの投稿に、心がざわつく――そんな瞬間が、きっと誰にでもある。

しかし、承認欲求は弱さではない。それは、「ちゃんと生きようとする意志の証明」だ。

（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）