ブレントフォード、カルヴァーリョの後半AT弾でドロー チェルシーはパーマーが今季初得点も3連勝ならず
プレミアリーグ第4節が13日に行われ、ブレントフォードとチェルシーが対戦した。
ロンドン西部に本拠地を構える両チームによる“ウェストロンドン・ダービー”。ブレントフォードは、キース・アンドリュース新監督のもと今季をスタートさせ、これまでリーグ戦1勝2敗。対するチェルシーは開幕節こそクリスタル・パレスに引き分けたが、その後は連勝。この一戦も勝利して3連勝といきたい。
立ち上がりから主導権を握るチェルシーだったが、先制したのはブレントフォード。35分、自陣からのカウンターから、ジョーダン・ヘンダーソンがチェルシーのDFラインの背後をめがけてロングフィードを送る。最後は抜け出したケヴィン・シャーデがボックス内でカットインし、トシン・アダラビオヨの股を抜くシュートでゴールを決めた。前半はこのままブレントフォードの1点リードで終えた。
まずは追いつきたいチェルシーは、ハーフタイムに3名を変更。リース・ジェームスやマルク・ククレジャなど主力組がピッチに立った。さらに56分にはコール・パーマーが途中出場し、ケガからの復帰を果たした。
そして61分、エンソ・フェルナンデスからのクロスをジョアン・ペドロが頭で折り返すと、ピッチに入ったばかりのパーマーがワンタッチでネットを揺らし、チェルシーが同点とした。
さらに85分、途中出場していたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドからボックス内へ低いクロスを送る。これはブレントフォードの選手がクリアしたものの、そのボールを拾ったモイセス・カイセドがシュートをゴール左に突き刺し、チェルシーが逆転に成功した。
しかし後半アディショナルタイム3分、ブレントフォードは左サイドからロングスローを試みると、こぼれ球を途中出場のファビオ・カルヴァーリョが押し込み、土壇場で同点に追いついた。
試合はこのまま2−2で終了。ブレントフォードとチェルシーは勝ち点「1」を分け合うことになった。
次節は、両チームともにミッドウィークの試合を挟んで臨む。ブレントフォードは、16日にカラバオ・カップ3回戦でアストン・ヴィラと戦ったあと、20日にアウェイでフルアムと対戦。チェルシーは、17日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のバイエルン（ドイツ）戦に臨み、20日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。
【スコア】
ブレントフォード 2−2 チェルシー
【得点者】
1−0 35分 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）
1−1 61分 コール・パーマー（チェルシー）
1−2 85分 モイセス・カイセド（チェルシー）
2−2 90＋3分 ファビオ・カルヴァーリョ（ブレントフォード）
ロンドン西部に本拠地を構える両チームによる“ウェストロンドン・ダービー”。ブレントフォードは、キース・アンドリュース新監督のもと今季をスタートさせ、これまでリーグ戦1勝2敗。対するチェルシーは開幕節こそクリスタル・パレスに引き分けたが、その後は連勝。この一戦も勝利して3連勝といきたい。
まずは追いつきたいチェルシーは、ハーフタイムに3名を変更。リース・ジェームスやマルク・ククレジャなど主力組がピッチに立った。さらに56分にはコール・パーマーが途中出場し、ケガからの復帰を果たした。
そして61分、エンソ・フェルナンデスからのクロスをジョアン・ペドロが頭で折り返すと、ピッチに入ったばかりのパーマーがワンタッチでネットを揺らし、チェルシーが同点とした。
さらに85分、途中出場していたアレハンドロ・ガルナチョが左サイドからボックス内へ低いクロスを送る。これはブレントフォードの選手がクリアしたものの、そのボールを拾ったモイセス・カイセドがシュートをゴール左に突き刺し、チェルシーが逆転に成功した。
しかし後半アディショナルタイム3分、ブレントフォードは左サイドからロングスローを試みると、こぼれ球を途中出場のファビオ・カルヴァーリョが押し込み、土壇場で同点に追いついた。
試合はこのまま2−2で終了。ブレントフォードとチェルシーは勝ち点「1」を分け合うことになった。
次節は、両チームともにミッドウィークの試合を挟んで臨む。ブレントフォードは、16日にカラバオ・カップ3回戦でアストン・ヴィラと戦ったあと、20日にアウェイでフルアムと対戦。チェルシーは、17日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のバイエルン（ドイツ）戦に臨み、20日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。
【スコア】
ブレントフォード 2−2 チェルシー
【得点者】
1−0 35分 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）
1−1 61分 コール・パーマー（チェルシー）
1−2 85分 モイセス・カイセド（チェルシー）
2−2 90＋3分 ファビオ・カルヴァーリョ（ブレントフォード）
【動画】ブレントフォードvsチェルシー ゴール集！
⚡️カウンター一閃⚡️#ヘンダーソン のロングパスを— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 13, 2025
受けた #シャーデ がスピードに乗って
そのままフィニッシュまで🥅
ホームのビーズが前に出る🐝
プレミアリーグ 第4節#ブレントフォード v #チェルシーhttps://t.co/0Zxv0Re8XU pic.twitter.com/mayQ6QVwr5
👑千両役者が堂々復活👑— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 13, 2025
怪我から復帰の #パーマー
途中出場からわずか5分で同点ゴール🥶
プレミアリーグ 第4節#ブレントフォード v #チェルシーhttps://t.co/kDaQ6BEpWi pic.twitter.com/81PxipAT7c
ここしかないコースを正確に打ち抜く🎯— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 13, 2025
こぼれ球を拾った #カイセド
相手DFでコースも限られる中
正確無比かつ強烈なミドルをネットに突き刺し
チェルシーが逆転🔵
プレミアリーグ 第4節#ブレントフォード v #チェルシーhttps://t.co/kDaQ6BEpWi pic.twitter.com/wiv5H6FHIW
🐝土壇場での同点弾🐝#シャーデ のロングスロー#アィエル が頭で擦らしたボールを#ファビオ・カルヴァーリョ が押し込んで— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 13, 2025
試合を振り出しに🎲
プレミアリーグ 第4節#ブレントフォード v #チェルシーhttps://t.co/kDaQ6BEpWi pic.twitter.com/4AaeSKiaOZ