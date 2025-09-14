¥É·³¤Î¥í¡¼¥ÆÊÔÀ®¤Ë»Ä¤¹¤Ê¤éÂçÃ«or¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡¡ºÇ¶¯ÀèÈ¯¿Ø¤Î¡ÈPSºÇÅ¬²ò¡É¤òÊÆ¼±¼Ô¤¬¹Í»¡¡Ö°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤òµ¿¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×
ÂçÃ«¤È¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ï¶¦¤Ë°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä(C)Getty Images
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òâË¤ó¤ÀÀï¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ËÁê¼¡¤¤¤À²ø²æ¿Í¤¬½ù¡¹¤ËÀïÀþ¤ËÉüµ¢¡£ÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬¼«Ëý¤ÎÀïÎÏ¤â¤è¤¦¤ä¤¯À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤âÀä»¿¤Î¥«¡¼¥Ö¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÕÀè¤«¤éÃæÄ¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤È¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì8·îÃæ½Ü¤ËÉüµ¢¡£²Ã¤¨¤Æ»³ËÜÍ³¿¤È¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡¢¤½¤·¤Æ6·î¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤ò¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¹ë²Ú¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Æâ¤Ç¤â¤Ò¤½¤«¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥í¡¼¥ÆÊÔÀ®¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë3¡Á4Ëç¤Ç²ó¤¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½¾õ¤«¤éÃ¯¤«°ì¿Í¤ò³°¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Ã¯¤¬¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤É¤¦¥¹¥¿¡¼Åê¼ê¤¿¤Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¼±¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥§¥ó¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ10·î¤ÎÀï¤¤¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÌë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö¾ð¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Û¥¹¥È¤Ç¡¢¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤«¤é¡Ö·¯¤Ï¤É¤Á¤é¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¡© ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬6¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤ÇÅê¤²¤ë¤«¡¢¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤òÀ©¸Â¤Ê¤¯Åê¤²¤µ¤»¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥ï¡¼¥ª¥Ã¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤Ìä¤¤¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤É¤Á¤é¤«¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í(¾Ð)¡£º£Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿µ½Å¤À¤Ã¤¿¡£ÃÇ¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤éÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£°ìÊý¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤À¤È»×¤¦¡£¾¡¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ê¤é¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÉð´ï¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤Ï°ÎÂç¤À¡£¤½¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ËüÁ´¤Ç¡¢Éé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤È¸À¤¦¾õ¶·¤Ê¤éÈà¤ò¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤Í¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤«¡£ÇòÇ®¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½ÐÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤ò´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]