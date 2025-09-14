働きながら老齢年金月15万円「70歳で会社を辞めてリタイアする予定」68歳・派遣社員男性の夢
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、茨城県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：茨城県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金1200万円、リスク資産2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金460カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金36万円（年額）、個人年金保険60万円（年額）
配偶者の年金や収入：給与収入500万円（正社員、年額）
「70歳で会社を辞めてリタイアする予定」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「健康であり70歳まで働くと決めている。70歳で会社を辞めてリタイアする予定」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。企業年金や個人年金を合わせれば年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「年金で足りない支出は貯蓄から引き出して賄っている」年金で足りない支出がある場合については「貯蓄から引き出して」賄っているという投稿者。
前述のように、現在も「派遣社員」として仕事をしていて、金額は不明ですが年金以外にも給与収入があると言いいます。
とはいえ、日ごろから節約を心掛けているそうで、自宅を「自分でリフォームを実施している。全て自分で補修できるから」とあります。
「会社を辞めたら、キャンピングカーで温泉旅行をしたい」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「金とプラチナを売却しなければよかった。今手元にあればもっとよい値段になったと思う。またNTTドコモの株もうまく売却すればよかった」と回答。
今の生活での不安については「健康面が1番心配。今は健康だが、2年前にヘルニアの手術をした」ことが気掛かりだと言います。
最後に「働きながら年金をもらえてとても幸せ。会社を辞めたら、キャンピングカーで温泉旅行をしたいと思っている」と、退職後の夢を教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)