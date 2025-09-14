「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）

“奨ファビ”コンビで大逆襲だ！！広島は投打がかみ合い３連勝。つかみかけている男・１番の中村奨成外野手（２６）が先制の２点適時打を放つと、２番のサンドロ・ファビアン外野手（２７）が１６号２ランで中押しした。好調な１、２番が旗手となって、“天敵”中日・高橋宏を攻略。３位・ＤｅＮＡとは５ゲーム差があるが、逆転でのＣＳ進出へ最後まで諦めない戦いは続いていく。

お立ち台に立った中村奨はチームを代表して言葉に力を込めた。「残り試合は少ないけど選手は誰一人諦めていません」。スタンドからは歓声と拍手が雨粒とともに降り注いだ。もう勝ち続けるしかない。約３カ月ぶりの本拠地デーゲームで勝利し、ファンと選手が逆転ＣＳへの思いを１つにした。

打線をけん引する１、２番コンビが高橋宏斗を攻略した。リードオフマンの中村奨は三回１死二、三塁で右前への先制適時打。「（高橋宏は）真っすぐが良いので。真っすぐをはじき返したいと思って打席に入った」。外角高めの１５４キロにスイングを仕掛けると、打球は一、二塁間を抜けていき、２点が入った。

さらに五回には２死から中村奨が四球で出塁。そして次打者・ファビアンが左中間席へ２ランを放った。変化球に狙いを定めていた中でカーブを捉え、感触は「カンペキ！」。確信歩きをした後、ホームを踏むと中村奨と熱い腕でタッチを交わし、今季４戦４敗だった右腕に雪辱を果たした。

８月から２人の１、２番は定着し、９月はここまで１１試合中１０試合でコンビを形成している。ファビアンが「奨成とファビのコンビはすごい良いコンビだと思う」と自画自賛すれば、中村奨も「（自分が塁に）出ればファビ、コゾが打ってくれるし、打てなくても、２番、３番と良いバッターがいる。決めにいこうじゃなくて、後ろにつなげれば良いという思いになれる」と小園も含めた後続に全幅の信頼。好調な打者が後ろに控えていることも打席内での余裕につながっている。

新井監督は直近３戦で２度目の決勝点をたたき出した中村奨のことを「ちょっとアリスになってきている」と表現。報道陣が首をかしげると「知らないの？つかみか〜けた〜♪って。まだつかみかけている段階だから。精進して練習してもらいたい」とフォークグループ・アリスの代表曲『チャンピオン』になぞらえて、ハッパをかけた。

チームは２１年以来４年ぶりの中日戦勝ち越しを決め、３連勝となった。ＣＳ進出へ、中村奨は「チームに勢いを持ってこられるように」と気合を入れ、ファビアンは「可能性はゼロではないので頑張らないといけない」と強調。一度はＫＯ寸前まで追い込まれた鯉が再び立ち上がった。失うものはない。ＣＳ進出へ逆襲のゴングは鳴っている。