薄着すぎて逆に心配…韓国の元新体操選手、メリハリ“くっきり”の大胆レギンスに「最高の健康美人」の声【PHOTO】

韓国の元新体操選手で、現在はプロボウラーやタレントとして活動するシン・スジの大胆なウェア姿が話題だ。

【写真】シン・スジ、ぴったぴたのミニスカ衣装

シン・スジは最近、自身のインスタグラムを更新。

「昼と夜に運動する時の必須アイテムなルディ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国のとある夜道に佇むサングラス姿のシン・スジが写っている。

ホルターネックのブラトップにショートレギンスを合わせた薄着のコーディネートで、自慢のプロポーションを惜しげもなく披露しているシン・スジ。引き締まった腹筋とメリハリ感のあるボリュームで多くのファンを魅了させていた。

この投稿に、ファンからは「美しすぎるスジ女神」「素晴らしいスタイルだ…」「魅力的すぎる」「韓国最高の健康美人」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝シン・スジInstagram）

なお、シン・スジは1991年1月8日生まれの34歳。学生時代から新体操の有望株として期待され、高校3年時の2007年にはギリシャで開催された世界新体操選手権で17位を記録し、2008年の北京五輪出場権を獲得した。韓国人選手としては1992年のバルセロナ五輪以降、16年ぶりに五輪の新体操種目に出場した選手となった。

ただ、その後は度重なる負傷に苦しみ、2011年で新体操を引退。2014年11月にプロボウラーテストに合格し、現在はタレントと二足の草鞋で活動している。