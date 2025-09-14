恐怖の「覆面パトカー」実車登場！ 一般車に紛れた「ちょっと怖いクルマ」に大注目！ さらに「事故捜査車両」も公開!? あみプレミアム・アウトレットで「珍しい車両」を展示！

一般車に紛れた「ちょっと怖いクルマ」に大注目！

茨城県稲敷郡阿見町にある「あみプレミアム・アウトレット」では2025年9月15日に、地域の3団体と連携し、各団体が所有する車両の展示や演奏会、消火器体験会などのイベントが楽しめる「あつまれ！はたらくくるま in あみプレミアム・アウトレット」が開催されます。



ここでは普段なかなか見られない「覆面パトカー」の登場も予定されており、注目です。

一般車に紛れた「ちょっと怖いクルマ」に大注目！（※画像はイメージ）

あつまれ！はたらくくるま in あみプレミアム・アウトレットでは、パトカーや消防車にくわえて、普段は街中で見ることができない珍しい自衛隊車両など、合計10種類の“はたらくくるま”が集合。

警察からは「白黒パトカー」「白バイ」「事故捜査車両」といった多種多様なクルマが登場しますが、なかでも目玉といえるのが、先述した覆面パトカーの展示です。

覆面パトカーは、高速道路などで赤いランプを突然光らせて違反車両の追跡を開始したり、道路脇で実際に捕まえている姿を見かけることから、とくに違反をしていないドライバーにとっても少しビックリする存在。

そんな希少な車両を間近でじっくり見ることができるほか、記念撮影も楽しめる1日となっています。

さらに警察車両以外にも、消防署からは「多目的消防ポンプ自動車」や「水槽付消防ポンプ自動車」「救急車」「救助工作車」、自衛隊からは「1／2ｔトラック」や「広報車」など、バラエティ豊かな車両を展示。

開催場所はあみプレミアム・アウトレットのバスロータリーで、時間は10時〜16時、入場料は無料です。

このように、開催が間近に迫った、あつまれ！はたらくくるま in あみプレミアム・アウトレット。

車両の展示以外にも、水消火器を使った消火体験や、オリジナル缶バッチの製作体験、音楽隊による演奏など、子供から大人まで楽しみながら地域の仕事への理解を深めることがイベントとなっています。