大相撲秋場所は１４日に東京・両国国技館で初日を迎える。大関昇進に挑む関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は１３日、東京・中央区の部屋で最終調整。本場所用の青色の締め込み姿で約１時間、四股やてっぽうで汗を流した。最後は土俵で立ち合いの確認。若い衆も動きを止め、真剣な表情で若隆景の姿を見つめた。１８３センチ、１３７キロの体は筋骨隆々に仕上がり「（状態は）いいと思う」と静かに話した。

２３年春場所で右膝に大ケガを負って手術。幕内優勝経験者は同年九州場所から幕下で復帰し、今場所は従来の定位置だった東関脇まで番付を戻した。小結だった夏場所は１２勝、先場所は関脇で１０勝を挙げ、「三役で直近３場所３３勝」の昇進目安までは１１勝。場所後に昇進となれば３０歳９か月で、年６場所制となった１９５８年以降初土俵では４番目の年長新大関となる。再起から満を持しての挑戦に「（気持ちの高ぶりは）なくはないが、しっかり集中してやっていく」と表情を引き締めた。

今年は４場所のうち３場所で序盤戦に黒星が先行。終盤戦は横綱・大関戦を控えるだけに、師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）は「初日から３日目までに、いい流れに乗れれば」と期待。初日の伯桜鵬戦から勢いに乗る。（大西 健太）

◆若隆景 渥（わかたかかげ・あつし）本名・大波渥。１９９４年１２月６日、福島市生まれ。３０歳。小１から本格的に相撲を始める。学法福島、東洋大を経て荒汐部屋から１７年春場所で初土俵。１８年夏場所、新十両。１９年九州場所、新入幕。２２年春場所で初Ｖ。同年に年間５７勝で初の年間最多勝＆「報知年間最優秀力士賞」を受賞。最高位は関脇。祖父は元小結・若葉山、父は元幕下・若信夫、長兄は幕下・若隆元、次兄は幕内・若元春。得意は右四つ、寄り。１８３センチ、１３７キロ。