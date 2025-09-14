¡Ö¤â¤·¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤ª¥«¥Í¤Î¿´ÇÛ¤ò1½µ´Ö¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÊÃ±6¥¹¥Æ¥Ã¥×
¸ýºÂÅà·ë
½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº¤¤ê»ö¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³ËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¹¤éÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾Ú·ô¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤ª¥«¥Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº¤¤ê»ö¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿À®¿Í¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¸å¸«¿Í¤¬ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æºâ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤ò¸å¸«¿Í¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤ë¡ØÇ¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¡Ù¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Èï¸å¸«¿Í¡Ê=Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡Ë¤Îºâ»º´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢¸¶Â§Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¼ý»ÙÊó¹ð¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»öÌ³Åª¤ÊÉéÃ´¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤Ï¡Öºâ»ºÊÝ¸î¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éµö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤À¡£»°¸¶»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºâ»º¤Î´ÉÍý¤ò¡¢ÆÃÄê¤Î²ÈÂ²¤Ë·ÀÌó¤ÇÂ÷¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¤ò»Ò¤É¤â¤ËÂ÷¤¹¤È¤¤¤¦¿®Â÷·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÉÍý¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÏËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤«¤éÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¥«¥Í¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï°ÑÂ÷¼Ô¡Êºâ»º¤òÂ÷¤¹¿Í¡Ë¤È¡¢¼õÂ÷¼Ô¡Êºâ»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¡Ë¡¢¼õ±×¼Ô¡Êºâ»º¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¿Í¡Ë¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ë·ÀÌó¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éã¿Æ¤¬°ÑÂ÷¼Ô¤Ë¤Ê¤êÂ©»Ò¤ò¼õÂ÷¼Ô¤ËÀßÄê¡£¼õ±×¼Ô¤ÏÉã¿Æ¼«¿È¤È¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Îºâ»º¤Î´ÉÍý¤òÂ©»Ò¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ÈÂ²¿®Â÷¤¬ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿®Â÷¤¹¤ëºâ»º¡×¤È¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëºâ»º¡×¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤À¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¿ÍË´¤¤¢¤È¤Î¿®Â÷ºâ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤¹¤Ù¤¤«¤Þ¤Ç²ÈÂ²¿®Â÷¤Ç¤Ï»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»àË´¸å¤Î´ÉÍý¤Þ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢°ä¸À½ñ¤È¤Î°ã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê»°¸¶»á¡Ë
7·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·À©ÅÙ¤ò³èÍÑ
²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ì¤Ð¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¸å¤Î¤ª¥«¥Í¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê²¼µ¤Î2¤Ä¤Ï¤Þ¤º¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤È´ÉÍý¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£
¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤â¤Þ¤È¤á¤ë
Æ±ÍÍ¤Ë¾Ú·ô¸ýºÂ¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£³ô¤Ï¡Ö³ô¼°°Ü´É¡×¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£ÌÌÅÝ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îµ¡¤Ë¸½¶â²½¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤À¤í¤¦¡£
¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²ÈÂ²¥µ¥Ý¡¼¥È¾Ú·ô¸ýºÂ¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·À©ÅÙ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë³ô¤Ê¤É¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ò²ÈÂ²¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ÑÇ¤¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾Ú·ô¸ýºÂ¤âÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¥µ¥Ý¡¼¥È¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤Ë»ñ»º¤ÎÇäÇã¤Þ¤Ç¤âÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÁêÂ³ÂÐºö¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¼«Ê¬¤Ë¤Ï³ô¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤À¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢SBI¾Ú·ô¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤é2¤Ä¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡¢IFA¡ÊÆÈÎ©·Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁêÂ³ÂÐºö¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÍÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»°¸¶»á¡Ë
²ÈÂ²¥µ¥Ý¡¼¥È¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¡£ËÜ¿Í¤Î½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤¬É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£
¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô¸ýºÂ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÉÔÆ°»º¤ÈÊÝ¸±¤À¡£
£ÉÔÆ°»º¤ò¥ê¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë
½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤ÏËèÇ¯4¡Á6·î¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤ÊÝ¸±¤â¥ê¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë
ÊÝ¸±¤ÏÊÝ¸±¾Ú·ô¤ä·ÀÌó½ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËèÇ¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö·ÀÌóÆâÍÆ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤é¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¼ê¸µ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¢¾Ú·ô¸ýºÂ¡¢£ÉÔÆ°»º¡¢¤½¤·¤Æ¤ÊÝ¸±¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ·¤¦¤È²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤È°ä¸À½ñ¤Ï»÷¤¿À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¿®Â÷¤ÏÀ¸Á°¤Ëºâ»º¤ò¤É¤¦´ÉÍý¡¦¾µ·Ñ¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£°ä¸À½ñ¤Ï»à¸å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ò¤É¤¦Ê¬¤±¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ñÌÌ¤³¤½°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâ»º¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Æ¤«¤éºîÀ®¤·¤¿°ä¸À½ñ¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â½ñ¤Ä¾¤»¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ººî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¡ÖºßÂð²ð¸î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¶¨²ñ¡×ÂåÉ½¤Î½Âß·ÏÂÀ¤»á¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¦²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤À¡£¤³¤ì¤Ï¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¶ä¹Ô¤´¤È¤ËÌ¾¾Î¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Áë¸ý¤Ç¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ç²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤À¡£»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô·Ð±Ä´ë²èÉô¹Êó¼¼¤ÎÎëÌÚ¸¬²ð»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅö¹Ô¤Î¡Ø¤Ä¤«¤¨¤Æ°Â¿´¡Ù¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¿®Â÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¸ýºÂ¤ò²ÈÂ²¤¬ÂåÍý¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢½Ð¶â¤·¤¿¤ª¥«¥Í¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤âÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬3000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ÈÂ²¤¬¤´ËÜ¿Í¤Î¤ª¥«¥Í¤ò´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂåÍý¿Í»ØÌ¾¼êÂ³¡×
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï¡ÖÂåÍý¿Í»ØÌ¾¼êÂ³¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¸µµ¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤Î½Ð¶â¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ëÂåÍý¿Í¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÏÉý¹¤¯¡¢¿È¸µÊÝ¾Ú²ñ¼ÒÅù¤ÎË¡¿Í¤âÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤ÊID¤ä¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¢»ñ»º¾ðÊó¡¢°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Åù¤ò¶ä¹Ô¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØSMBC¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤â¡¢¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥µ¥Ý¡¼¥È¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÇÅ¸³«¡£¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ä¿ÊÉô¤Î¾¾Ìî¾Í»Ò»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤ß¤º¤Û¿®Â÷¶ä¹Ô¤ÇÀìÍÑ¤Î¿®Â÷¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¿®Â÷¸ýºÂ¤Ë²ð¸îÈñÍÑ¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë½¼¤Æ¤ë»ñ¶â¤òÍÂ¤±¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÂåÍý¿Í¤¬ATM¤Ç¤ÎÁàºî¤ä¿¶¤ê¹þ¤ß¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºâ»º¤Î¾õ¶·¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£»ñ»º¤Îµ¬ÌÏ¤ä¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡£ºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤¬¼êÂ³¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤á¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯09·î15Æü¹æ¤è¤ê
¼£¤»¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü´Ö¤Ç¡Ö¾É¾õ¤¬²þÁ±¡×¤¹¤ë¡ª¡¡µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ËÀø¤à¡ÖËÜÅö¤ÎÉÂµ¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÇÛÀþ,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×