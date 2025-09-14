◇カーリング女子日本代表決定戦 SC軽井沢クラブ11-3フォルティウス(13日、稚内市みどりスポーツパーク)

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けたカーリング女子日本代表決定戦は13日、SC軽井沢クラブがフォルティウスに11-3の大差で勝利し、日本代表まであと1勝としました。

予選1位のSC軽井沢クラブは、第1、3エンドと3点のビッグエンド。午前にロコ・ソラーレを破り、勢いに乗るフォルティウスを大差で下しました。

決定戦は予選の勝敗が加算され、互いに1勝1敗の状態からスタート。先に3勝を挙げれば、12月の五輪世界最終予選の代表となる大一番で、先に王手をかけました。

スキップの上野美優選手は、「最初からミスなくショットをつなげることをできたのが3点をとるチャンスにつなげられた」と笑顔。

妹の上野結生選手、金井亜翠香選手、三浦由唯菜選手と20代前半で若いチームで挑んでいますが、「勝ちたいという気持ちはあるのですが、好きなカーリングができていること、この場所でプレーできていることが本当に楽しいという気持ちを持っているからこそ、自分たちらしく明るくプレーができている」と語りました。

王手をかけたSC軽井沢クラブは大会最終日の14日、午前8時30分の試合に勝てば代表へ。すでに男子もSC軽井沢クラブがコンサドーレを破り、世界最終予選への切符をつかんでおり、男女での代表に王手をかけました。