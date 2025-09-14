【グランカフェ】シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」で開催中のメキシカンブッフェ

舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階 ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」で2025年9月1日(月)～11月3日(月・祝)で開催されているこちらのグルメフェア。メキシコで毎年11月上旬に開催される伝統的な祝祭「死者の日」にちなんだこちらのフェアでは、在日メキシコ大使館シェフが監修の下、現地の味わいを再現した地域色豊かなメキシコ料理を日替わりで楽しめます。伝統風習『死者の日』を表現したファインアートの展示と共に、異国情緒満載のブッフェを楽しんできました。

トルティーヤに乗せて食べても楽しめる!色鮮やかな前菜メニュー

まずは前菜、サラダエリアからスタート!

トルティーヤに乗せても楽しめる魚介のマリネ『魚のセビーチェ』や『マグロのサルピコン』など色鮮やかなメニューの数々。

中でもお気に入りだったのがこちら!

『エビのカクテル』

ぷりっとした海老を冷製トマトスープで仕上げた爽やかな一品。

ライムとコリアンダーが香りを添える夏らしい味わい。

『魚のセビーチェ コリマ風』

白身魚のほぐし身に、にんじんやきゅうりの食感が良いアクセント。

スライスレモンで彩られた爽やかな見た目も魅力の一皿。

トルティーヤに乗せて楽しむのも良しです。

『モジェテス』

バゲットに豆のペーストとベーコン、トマトをのせたオープンサンド。

トマトの爽やかさとベーコンのスモーキーな旨味が重なり合う、前菜にぴったりの一品。

『アボカドのスープ』

前回はホットで登場したアボカドスープが、今回は冷製仕立てで登場!

アボカドそのものを味わうようなクリーミーさに、胡桃の香ばしさが調和する一杯でした。

『マグロのサルピコン』

マグロに豆やじゃがいも、にんじん、グリーンピースなどたっぷり具材と和えたサルピコン。滑らかな舌触りにマグロの旨味が合わさる、食べ応えある一皿。

豚肉やマトンを使ったメキシコの伝統料理を中心に、地域色豊かなメニューが揃うメイン

『ビリア（マトンの煮込み）』

ハリスコ州グアダラハラの名物郷土料理である煮込み。

噛み締めるたび広がるマトンの旨味と脂身のコクを堪能でき、パクチーの爽やかさが後味を引き締める。

『カルニータス（豚肉の煮込み）』

豚肉の旨味を最大限に引き出した、メキシコが誇る伝統料理の一つ。

脂身がとろけるほどほろほろに柔らかく煮込まれており、

スペアリブは骨付きで豪快にかぶりつける一品。

『チラキレス・ロホス』

鶏胸肉とトルティーヤをトマトで煮込んだ料理。

煮込まれたトルティーヤはとろっと柔らかで、コーンの優しい甘さ。

玉ねぎの食感とパクチーの香りがアクセントになっていました。

『エビのアヒージョ』

ガーリックと唐辛子で仕上げたエビのアヒージョ。

海老の旨味が効いたライスと共にカラフルなフラワートルティーヤで包んで楽しめる逸品!

酸味と辛味のあるチャンキーサルサソースとの相性も抜群でした。

本格イタリアンや自慢の石窯ピザもメキシカン風に

『チリコンカンとパクチーのピッツァ』

もっちりした生地に豆たっぷりのチリコンカンが広がるピッツァ。

後味で広がる爽やかなパクチーの香りがアクセントになり、食欲をそそる仕上がり。

『サボテンのアマトリチャーナ』

トマトベースにパンチェッタの旨味が効いたアマトリチャーナ。

しめじの食感が加わり、サボテンも自然に調和しているユニークなパスタでした。

サクサクのトルティーヤがたまらない!トルティージャスープ

『トルティージャのスープ』

サクサクのフライドトルティーヤがアクセント!

もったりとしたトマトベースのスープに、ほんのり辛みが効いた一杯。

『コーンスープ』

ホテルメイドのコーンスープ。

なめらかに裏ごしされたスープは濃厚で甘みたっぷり。

コーンの美味しさがしっかり際立ち、素材の旨みを存分に楽しめる一杯!

見た目も華やか!甘党必見のメキシカンスイーツ

『メキシカンチュロス』

目の前でサクッと揚げられたチュロスをチョコレートソースにディップ!

ミニサイズなのでパクパクいけてしまう。

『ヘリカジャ』

香ばしくキャラメリゼされた表面がパリッと心地よいメキシカンクレームブリュレ。中はプルプル食感で濃厚なプリンのような口どけが楽しめるデザート。

『メキシカンプリン』

固めでしっとりとしているプリンで、カラメルと練乳寄りのミルクの甘さがグッとくる!甘党には堪らないプリンです。

『レモンのシャルロットケーキ』

レモンの輪切りが彩る爽やかな見た目。

ザクザクのビスキュイと、ヨーグルトのような酸味のあるクリーミー生地、レモンの爽やかな酸味が重なり合う、一口ごとに爽快感を楽しめるデザート。

食とともにメキシコの伝統と文化を感じられるブッフェ

ホテル内にはメキシコの伝統風習「死者の日」に登場するドクロをモチーフにしたファインアートやオフレンダが飾られていたりメキシコのお祭りの雰囲気満点。

料理とのペアリングを通じて現地ならではのお酒の楽しみ方を体感できたりと、メキシコの華やかな文化を五感で楽しめるブッフェでした。

・期間：2025年9月1日（月）～11月3日（月・祝）

・住所：千葉県浦安市舞浜１－９ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

・最寄駅： 『ベイサイド・ステーション駅』 ・アクセス ディズニーリゾートライン『ベイサイド・ステーション駅』徒歩3分

・営業時間：ランチ 11:30～14:30（土日祝～15:00）/ディナ- 17:00~22:30

《ランチ》

平日 大人5,400円 お子様（4~12歳） 2,700円 シニア4,900円

土・日・祝 大人6,500円 お子様（4~12歳） 3,250円 シニア6,000円

《ディナー》

土・日・祝 大人8,000円 お子様（4~12歳） 4,000円 シニア7,000円