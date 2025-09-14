◆明治安田生命J1リーグ第29節 福岡2―4C大阪（13日・ベスト電器スタジアム）

J1アビスパ福岡の見木友哉が、故障から復帰後初ゴールをマークした。

大雨が降りしきる中、狙い澄ました一撃だった。前半41分、ショートコーナーからペナルティーエリア外でボールを受けると、迷いなく右足を振り抜いた。強烈なグラウンダーのボールは、滑りやすいピッチを走り、ゴールネットに吸い込まれた。

見事に決まったサインプレーを見木は「相手のスカウティングがあった中、セットプレーコーチの案で」と説明する。「フリーでしたし、（シュートは）まずはとにかく枠に低くという意識だった。グラウンダーの方がいいかなと思って、狙い通りだった」と納得していた。

J1リーグ戦での見木のゴールは、5月3日のアウェー広島戦以来。チーム単独最多の5得点目となったが、逆転負けに笑みはない。雷などによる長時間の中断を挟み、後半に今季最多4失点。鋭いカウンターから強力な外国人アタッカーに突破を許した。「左右のカウンターが脅威のチームとして理解した上で、それにやられてしまった。相手の個の質に上回られたという印象」と唇をかんだ。

J1東京Vから加入1年目の今季、主にボランチで序盤の快進撃を支えてきたが、5月10日の横浜FC戦で右脚に違和感を訴えて途中交代。そこから一度実戦復帰したものの長期離脱となり、リーグ戦の復帰は8月までずれ込んだ。復帰4戦目での得点に「一つ結果が出たことはうれしい部分はあるけど、チームが勝てていない責任を感じる」と満足はない。

「自分が勝たせるという強い意志を持って残り9試合プレーするだけだと思いますし、今日みたいなゴールを残り9試合で量産する必要があると思う。ゴールに絡むことを常に狙いつつ、チームの勝利に貢献したい」。開幕前に掲げた目標は10得点。頼もしい司令塔が、最終盤の戦いをけん引する。（伊藤瀬里加）