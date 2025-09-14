佐賀県伊万里市黒川町に予定されている廃棄物最終処分場の建設計画について、事業者の肥前環境側は、地元の理解を深めるため、当初10月としていた着工時期を延期する方針を示した。同市が12日夜と13日に黒川コミュニティセンターで開いた2回目となる説明会で、延べ213人の参加者に報告。具体的なスケジュールは「しかるべき時期に判断したい」としている。

処分場は県内最大規模となる埋め立て容量約110万立方メートルで、産業廃棄物と一般廃棄物を受け入れる計画。廃棄物からの浸出水を処理して伊万里湾に放流する「管理型」として運営する。

県が今年3月に事業を許可して以降、提供された情報の少なさから地元では十分な説明を求める声が高まり、反対住民らで作る団体の呼びかけで計画の賛否を問う住民投票実施を求める運動も始まっている。

今回の説明会では、肥前環境側から「住民の方から計画に対して深く理解していただくことが大切。工期については再検討したい」と説明があり、具体的な時期については「今後は漁業者など個別の団体とも話し合い、説明を重ねながら、しかるべき時期に判断したい」と述べるにとどめた。

前回説明会では打ち切りが批判された質疑応答も、13日は約2時間に及び、来場者からは「処理水が放出後23メートルで海水と中和するという説明は納得できない」「計画は大量の雨水が流れ込む近年の豪雨災害を想定した内容になっているのか」などと懸念する声が上がっていた。

（糸山信）