高校を卒業して長崎県内に就職する若者が近年増えている。本年度の学校基本調査（長崎県分、5月1日現在、速報値）によると、2025年3月の高校卒業生の県内就職率は71・8％で、県外就職率（28・2％）を大きく上回り過去2番目に高くなった。要因について県未来人材課は「サポート体制の充実や、県内企業の情報を積極的に紹介してきた効果が表れている」と分析する。

高卒者の県内就職率は1989年時は50・3％だったが、その後60％前後で推移。2022年には新型コロナ禍で地元志向が強まったことを背景に、過去最高の72・1％に上った。

ここ数年、高い傾向が続いている要因について、同課の大石公嗣参事は、12年から導入したキャリアサポートスタッフの働きを挙げる。教員OBなどを就職希望者が多い県内の公私立高49校に配置して、就職支援などを行う制度だ。

諫早農業高（諫早市立石町）では、キャリアサポートスタッフが教員に代わって県内企業の訪問を積極的に実施。職場環境を把握し、求める人材を聞き取った結果を個人面談で生徒に伝えながら、1人ひとりの適性に応じた会社の見学を促す。19年から同校のスタッフを務める城ノ下恭子さん（45）は「生徒はまだやりたいことが定まっていないケースが多く、会社や仕事の内容を知ることが重要な段階。県内企業を知る機会は確実に増えたはず」と語る。

実際に、同校では26年3月卒業予定の就職希望者のうち、9割近くが県内を希望しているという。

県はほかにも、23年から高校生の保護者向けに県内企業訪問バスツアーを企画。8〜9月の毎週土曜日に実施している。大石参事は「県外への若者流出を抑える一つの策として、高校生とその保護者に県内企業の魅力を発信し続けていきたい」と話した。

◇ ◇

本年度の学校基本調査では、小中高それぞれの児童、生徒数なども公表。それによると、小学校は6万3517人（1598人減）▽中学校は3万4276人（340人減）▽高校は3万2653人（438人減）と減少傾向が続いている。 （鈴鹿希英）

自治体間でばらつき 選択の幅、待遇…引き留め策も

高校卒業生の県内就職率が高い水準を示している一方で、各自治体間にはばらつきがみられる。

2024年3月時点の学校基本調査（確定値）によると、最も高いのは波佐見町で91・4％。一方、最も低い壱岐市は44・7％で、これに次ぐ大村市（51・5％）、雲仙市（54・1％）も県内就職は半数程度にとどまっている。

理由の一つとして壱岐市が挙げるのが福岡との距離感。船でも日帰り可能で日頃から「行き慣れている」といい、「職業の選択の幅があり、給与面でも有利な都市に流れる傾向は強いようだ」と担当者は話す。

雲仙市も同じ見方を示す。対策として高校、専門学校、大学などの新卒者を対象に、市内事業所に就職して市内に暮らせば3年で36万円を支給する事業を本年度から導入。「効果に期待している」とした。

大村市は市内4高校の一つで、県央唯一の工業高校の卒業生が、関西や中部地方の工業地帯に就職して流出しているのが大きいと分析。担当者は「地元にも工業団地はあるが、福利厚生面で優れた企業に魅力を感じているようだ」と分析した。 （重川英介）