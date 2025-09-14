佐賀県鳥栖市に進出するアサヒビール（東京）の新工場が2026年7月に着工し、29年1月の操業開始を目指す計画で進んでいることが13日、関係者への取材で分かった。同社は建設資材の高騰などで建設費を含む設備投資額が計画から倍増する見込みになったとして、操業開始時期を当初予定していた26年から3年をめどに延期すると発表していた。市は建設予定地の産業団地の造成を来年1月までに終え、同2月にも同社への引き渡しを完了させる方針。

同社は22年6月に博多工場（福岡市）を鳥栖市へ移転させる計画を発表。当初は24年1月着工、26年1月の操業開始を予定していた。その後、約400億円の見込みだった設備投資額が2倍程度に膨らむ見通しとなったことから、23年11月に計画延期を明らかにし、博多工場の操業終了時期も25年末から28年末に変更していた。

市はJR肥前旭駅近くに立地する産業団地を三つの工区に分けて造成中。分譲予定の約21ヘクタールのうち、造成を終えた1、2工区の計約15・6ヘクタールを24年7月までに同社に引き渡した。残る3工区の造成を引き続き進めている。

（前田絵）