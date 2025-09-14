9月に入っても30度以上の真夏日が続く。当分は暑さへの警戒が欠かせない。

気象庁によると、6〜8月の平均気温は1898年の統計開始以来、最も高かった。40度以上を観測した地点は過去最多を記録している。

過酷な暑さは夏場のスポーツ大会を変えた。選手らを熱中症から守るため、日中に試合や競技をするのを避ける動きが広がっている。会場設備や出場者の年齢に応じて、対策に工夫を凝らしたい。

象徴的なのは夏の甲子園、全国高校野球選手権大会だ。試合開始時間を午前と夕方に分ける2部制の日を設け、今年は昨年の3日間から6日間に増やした。

五回終了時にベンチ裏で冷たい飲み物を補給したり、体を冷やしたりする「クーリングタイム」も2年前に導入している。大会本部によると、熱中症の疑いで処置を受けた選手は大幅に減った。一連の対応は評価できる。

対策は選手に限ったものではない。スタンドでは子どもから高齢者までたくさんの人が観戦する。応援団、審判、運営者を含め、球場にいる全ての人を対象に熱中症予防を考えなくてはならない。

酷暑が今後も続くことを考えれば、夏の甲子園の開催時期や会場の見直しも議論すべきではないか。

甲子園は伝統ある大会のため、強い反発が予想される。さまざまな暑熱対策を実行してもなお、選手の体調維持に不安が残るようであれば聖域扱いしてはならない。

球場の暑さは8月の甲子園より、7月の地方大会の方が厳しいという声も上がる。主催者と出場校で対策を話し合う必要がある。

来年春の選抜大会から、投手の負担を軽減するために指名打者制の採用が決まった。今月開幕する国民スポーツ大会では9イニングの試合を7イニングにして、炎天下のプレー時間を短縮する。

他の競技でも開催方法の見直しが進む。

7月に広島県で開かれた全国高校総合体育大会（インターハイ）の陸上競技は、午後の暑い時間帯を避けて日程を組み、レースや試技の数を減らした。こうした経緯を踏まえ、日本陸上競技連盟は開催を6月に移行する案を公表した。

日頃の練習成果を発揮するスポーツ競技大会は、子どもたちの肉体面、精神面を大きく成長させる舞台だ。開催する意義は大きい。

だからこそ、主催者は選手たちが精いっぱいの力を発揮できる環境で大会を開催してもらいたい。

全国規模の競技大会に限らず、地域のスポーツ行事、学校の運動会や体育祭も課題は同じだ。9月の運動会は天気や気温の予報を基に対処法を練ってほしい。

危険な暑さから命を守る対策の必要性は切迫度を増している。前例にかかわらず、開催時期や必要な手だての議論を深めたい。