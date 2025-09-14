松山英樹は「76」で首位→20位に後退 桂川有人31位、マキロイ53位で最終日へ
＜BMW PGA選手権 3日目◇13日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアー旗艦大会の第3ラウンドが終了。単独首位で迎えた松山英樹だが、4バーディ・1ボギー・2ダブルボギー・1トリプルボギーの「76」とスコアを崩し、トータル8アンダー・20位タイに後退した。
〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化
日本勢は松山を含めた2人が決勝ラウンドへ進出。桂川有人は5バーディ・2ボギーの「69」をマークしトータル7アンダー・31位タイにつけた。トータル15アンダー・首位タイにエイドリアン・サディエル（フランス）、アレックス・ノレン（スウェーデン）。2打差3位にタイレル・ハットン（イングランド）、3打差4位にビクトル・ホブラン（ノルウェー）が続いた。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル5アンダー・53位タイ。今季のPGAツアー年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）はトータル3アンダー・67位タイで最終日に進む。今大会の賞金総額は900万ドル（約13億2901万円）。優勝者には153万ドル（約2億2593万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
