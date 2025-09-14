お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、14日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。海外で受けた恐怖のサービスを振り返った。

フットボールアワー・後藤の長男は「いつかパラオに行きたい」という夢があるという話で盛り上がっていた際のこと。ジュニアは「パラオは結構、日本語が残っている」と、現地では今でも日本語が通じる日常を説明した。

さらに、親日家も多いようだ。そのため「ジュニアさんが来られると聞いて“外しときました”よ」と、あるサービスを受けたと話した。

それは、上空を飛ぶセスナ機でのこと。「（景色は）めちゃめちゃキレイ」といい、観光客には人気の観光サービスだが、ジュニアは「扉外してくれてるねん。サービスで」と、セスナ機の扉を外すサービスを受けた。

これには後藤も「サービス！？」と驚がく。ジュニアは「普通はナンボか払って外すんやけど、来られるって聞いたので、先に外しておきました」と言われ、過度なサービスに震え上がったと回想した。

小籔は「向こうは知らんけど、思っているより（ジュニアは）怖がり」と笑い、後藤も「俺なら、サービスで厳重な扉を付けてほしい。高いの怖いから」と震え上がっていた。