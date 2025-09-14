お笑いタレントのおばたのお兄さん（37）が13日、自身のブログを更新。妻のフジテレビアナウンサー山崎夕貴（38）との財布事情を明かした。

おばたは「突然ですが、おばた家の財布事情は 僕の銀行に紐ついてる家族クレジットカードを妻に渡し 必要なものを買うときはそのカードを使う、といった感じだ。それ以外はお財布は完全に別」と夫婦の財布事情を打ち明けた。

続けて「以前は生活費をお互いに一つの財布に入れて、、、というスタイルだったがいつからか今のスタイルに変更していた」と変化を記し「必要なものの中には当然息子に関するものも含まれている。おむつなどはもちろん、服なんかもそうだ。そう。服も」と説明し、長男の写真を投稿した。

続けて「妻はもともと洋服が好きな上に、愛する息子が2歳になり、着られる服のバリエーションが増えているためとにかく息子の服を買う!一応毎回買う前に僕に聞いてくれる」と明かし「でも流石に本人も買い過ぎの自覚があるのか聞いてもないのに『これは私のおこづかいからだから!!!』と必死な顔で言ってくる!笑」と山崎アナの様子をつづった。

おばたは18年に山崎アナと結婚し、23年8月に第1子が誕生した。