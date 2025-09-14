BTS効果が企業の格付けに表れた。韓国の代表的なエンターテインメント企業・HYBE（ハイブ）が、会社創立以来初めて、大手格付け会社「韓国企業評価」による企業信用等級を獲得し、対外的な財務健全性と成長の力量を認められた。

韓国企業評価はこのほど、HYBEに対して「A＋(安定的)」等級を付与した。「優秀な事業安定性」と「非常に優秀な財務安定性」を根拠に挙げた。

韓国メディアOSENは11日「HYBEは、市場の最上位圏にある地位とアーティストたちの高いブランド力を主な強みに挙げられた。また、マルチレーベル体系を通じた早い成長と多角化、Weverseプラットフォームなど間接参加型の売上基盤拡大が安定性向上に寄与したと、評価された」と説明した。

さらに「財務面では、優秀な資金創出力と実質的な無借入構造を土台に安定性が非常に高いと診断された。成長の勢いを維持する中で、絶対的な利益の創出力も堅調だと評価された」とも報じた。

韓国企業評価は「HYBEの保有現金性資産が約1兆6000億ウォン（約1600億円）、純現金規模は約3600億ウォン（約360億円）に達し、短期的な借入金償還に十分対応可能だと評価した。主要財務指標は、負債比率61・0％、借入金依存度22・0％などで、優秀な流動性対応能力を後押しする」とも評価した。

また同メディアは「HYBE関係者は『今回のA＋等級は、当社の財務安定性と成長潜在力を外部から公式に認められた結果。今後も長期的な信頼構築と持続可能な成長のために最善を尽くす』と述べた」と伝えた。