グラビアアイドルの三田悠貴（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの様子を投稿した。

「ソフマップさんにてDVD発売イベントお越し頂きありがとうございました いつも会いにきてくれる方も初めましての方も沢山居て満員御礼でした 1st2ndに続き3枚目のDVDをリリースできたのはみんなが支えてくれるおかげです。ほんとにいつもありがとう これからもそばで支えてねハートみんなの事だーいすきーー！！！！」と感謝の意をつづり、赤いトップス姿で花束を抱える姿や、ピンクを基調としたひもビキニ水着姿をアップした。

さらに「『ミルキーグラマー』沢山みてね 差し入れもいつも沢山ありがとうございます 素敵な花束もファンの方から頂きました 嬉しい」と続けた。

また、別の投稿ではDVD撮影時の水着姿のオフショットなどや、自身のYouTube動画撮影時のドライブファッション、バラエティー番組出演時にサウナを体験した写真なども公開した。

ファンやフォロワーからも「いつ見ても最高の美女」「最高級に美しい」「可愛いの極み」「全身素敵」「笑顔に癒されました」「SUPPER SEXY BODY」「色っぽい」「たまらない」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。