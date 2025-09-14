¡Ú¥Î¥¢¡¦£Î¡¼£±¡ÛÆ£ÅÄÏÂÇ·¡¡Àä¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤ò·ãÇò¡ÖÌî½Ã¤ÎÌî¤ÏàÌîÀ¤ÎÌîá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ìî½Ã¤Î¡ÖÌî¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡£¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëàÌî½ÃáÆ£ÅÄÏÂÇ·¡Ê£µ£´¡Ë¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡££±£³Æü¤Î¹ÅçÂç²ñ¤Ç¤ÏÀ¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë£³Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÆùÃÆÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ìî½Ã¤Ï¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò´öÅÙ¤â¸òºø¤µ¤»¤Æ²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤È¤¿¤ÆÂ³¤±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤æ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿À¬Ìð¤ò¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç·Þ·â¡£¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤ó¿È¤Î¥Ó¡¼¥¹¥È¥Ü¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÄÁ¤·¤¯¥Þ¥¤¥¯¤â»ý¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï£±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£±Æü¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î±ÊÅÄÍµ»ÖÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£³£°Ç¯¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¹Åç¡ª¡ª¡¡Âç¹¥¤¡ª¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇÆ£ÅÄ¥³¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë£³Ï¢¾¡¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¶¤È¤Ê¤ê¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¹¥Ä´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîºÚ¤À¡££±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÌÁÍ§¤Î¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Äí¤ò¹Ì¤·¤ÆÈª¤Ë¤·¤í¡×¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¼«ÂðÎ¢¤Î¤«¤Ä¤Æ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò³«º¦¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤³¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖËèÆü¡¢Èª¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÀºî¶È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢»¨Áð¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¼þ¤ê¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é³¤¥Ñ¥ó°ìÃú¤Ç¡£Æü¾Æ¤±¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºîÊª¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ÞÆ¦¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤Û¤«¡¢¶õ¿´ºÚ¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Í¥®¡¢¥Ë¥é¡¢¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢Åâ¿É»Ò¤ò°é¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ËÇÀºî¶È¤ò¸ì¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖÌî½Ã¤ÎÌî¤ÏàÌîÀ¤ÎÌîá¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êàÌîºÚ¤ÎÌîá¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¡¼¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Ä¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£ÌîÎÉ»Å»ö¤È¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ëÌî½Ã¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÇÈÍð¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£