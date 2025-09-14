¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïºà¼óÁêá¤Îµ´Ìç¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ ¡ÖÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¡×ÂÐºö¤¬µÞÌ³
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬£±£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤Ç»Ù±ç¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¸º¤Î£µ¿Í¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¾®Àô»á¤ËÍø¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï£±£¶Æü¤Ë²ñ¸«¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ÈÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â²ñ¸«¤ò½àÈ÷Ãæ¡£¤³¤ÎÌÌ¡¹¤Ë¾®Àô»á¤È¤¤¤¦£µ¿Í¤ÇÅÞºÆÀ¸¤ÎÆ»¶Ú¤äÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤ÉÏÀÁè¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®Àô»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å±ç²ñ²ñÄ¹¤Î¿¹ÍÎ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤ÆÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ñÌ±¤¬°ìÈÖµá¤á¤Æ¤ëÊª²ÁÂÐºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼£°ÂÂÐºö¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î·üÇ°¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤È½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£¹¿Í¤«¤é£µ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¸º¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤À¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤¹¡£¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤³¤Î¸õÊä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤éµÄÏÀ¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤ÏÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤¬ÁíºÛÁª¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¾®Àô»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¼ºÂ®¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ³°Áê¤Ç¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿¾åÀîÍÛ»Ò»á¤«¤é¾®Àô»á¤Ë¡ÖÍèÇ¯¥«¥Ê¥À¤Ç£Ç£·¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼óÁê¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¼óÁê¤Ï¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ç¤¹¡£½¢Ç¤¤·¤¿Ç¯¤Ï£´£³ºÐ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº££´£³ºÐ¤Ç¤¹¡££´£³ºÐ¤Ç¼óÁê½¢Ç¤¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤¬¶»¶ß¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î³°¸ò¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ¯³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞÌö¿Ê¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°ì¸À¤¬ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ë¤µ¤ì¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾®Àô»á¤â¼þÊÕ¤âÁ°²ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÆ¤ÏÀ²ñÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£»ý¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¾®Àô¸å±ç²ñ¤Î¿¹»á¤Ï¡¢µÞ¤ËÇÀÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¾®ÀôÂåµÄ»Î¤ÏÈó¾ï¤ËËÜ¿Í¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÇ®ÎÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¿Ê¼¡Ïº¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£