¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡£ÖÁè¤¤Ãæ¤ËÄË¤¹¤®¤ë¼é¸î¿À¡¦ÌøÀîÂçÚð¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¡ÄÂåÌò¤Ë½õ¤Ã¿Í¡¦¸ÅÎÓâÏßì°Æ¤â
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¼é¸î¿ÀÉÔºß¡×¤ÎµçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ïº£Ç¯£¶·îÃæ½Ü¤«¤éÌøÀîÂçÚðÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤òÍÞ¤¨Ìò¤ËÈ´Å§¡£¹âÂ´¥×¥í£´Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç£³£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£±ÇÔ£±£±¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£²¤ÇÍÞ¤¨¤Î½ÅÀÕ¤òÂ¸Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£±Æü¤Ë¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ£±£²Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ´´Éô¤ÏÌøÀî¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ú½ý¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎËõ¾Ã¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¹·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥·Îõ¤Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÌøÀî¤ÎÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤¬Æñ¤·¤¤¡£¸½¥Á¡¼¥à¤Îµß±ç¿Ø¤ÏÀÈ¼å¤Ê¾å¡¢¼é¸î¿À¤òÇ¤¤»¤¿¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö²ÝÂê¡×¤¬»Ä¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÂåÌò¼é¸î¿À¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤¬¡¢Æ±Åê¼ê¤Ï¸½ºß¡¢¼ç¤Ë¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤Î£·¡¢£¸²ó¤òÃæ¿´¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Ìò¤òÃ´¤¦¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£²£°¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½Å°µ¤Î¤«¤«¤ëÍÞ¤¨Ìò¤ÏÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡ÖÅÄÃæ·¯¤Ï¡Ê½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¡Ë£¹²ó¤è¤ê£¸²ó¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¡×¤È¤½¤ÎÅ¬À¤ò¸ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆÅ¾¸þ¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡ÅÄÃæ°Ê³°¤ÎÍÞ¤¨¸õÊä¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£¶£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ò¸Ø¤ëºØÆ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ä£±£³Æü»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£²£±»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾å¸¶·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÈ´Å§¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºØÆ£¤ÏÀ©µå¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¡¢¾å¸¶¤Ïº£µ¨ÃæÈ×¤ËÀèÈ¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Å¬À¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤«¤éµåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯°ì·³Éüµ¢¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÂæÏÑ¿Í½õ¤Ã¿Í¡¦¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Á¤é¤âº¸ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é¤Î¸Î¾ãÌÀ¤±¤È¤¢¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¼é¸î¿ÀÉÔºß¤ÎºÝ¤Ë¤ÏàÆüÂØ¤ï¤êá¤ÇÍÞ¤¨¤òÈ´Å§¡£º£²ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤·¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¡¢ÁêÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£³Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤«¤éÅÄÃæ¡¢ºØÆ£¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¾å¸¶¤¬À¾ÉðÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê£²¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢±äÄ¹¤ÎËö¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿ÀÉÔºß¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤òÁá¤¯¤âÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤¬Æñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ö¼é¸î¿ÀÌäÂê¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µÕÅ¾£Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁá´ü²ò·è¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡£