¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¼þÅìÍ¤µþàÄ¶Àä¼éÈ÷áÄ¾Á°¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¤¿¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£±¤Ä¸º¤Ã¤Æ¡Ö£±£³¡×¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤ËËÒ¸¶Âç¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Áê¼ê¼ººö¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤Î¿É¾¡¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö»æ°ì½Å¤Î»î¹ç¡£¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È£´Ï¢ÇÔÁË»ß¤Ë°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤Ï£¹²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÁê¼ê¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¤±¤óÀ©°Á÷µå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤¬½øÈ×¤«¤é¹¥µ¡¤ò°ï¤·¡¢£¸²ó¤Ë½Å¤¤Àè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¥²¡¼¥àÅ¸³«¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡µ¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£ÀäÂÐÅª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾¾ËÜÍµ¤¬£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿£¸²ó¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àÆóÎÝ¤«¤é¿ùËÜ¤¬Êü¤Ã¤¿Ãæ·ø¸åÊý¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤òÁ°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¹¥Êá¡£Ä¶°ìÎ®¤Îµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°µ´¬¤Î¼é¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¤µþ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤òÊá¤Ã¤¿¤«¤éË¾¤ß¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¡£¿ùËÜ¤ÎÍîÃÀ¤Ö¤ê¤¬¾ÝÄ§¤·¤¿¤è¤¦¤Ë£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¿´ÍýÅª½Å°µ¤òÍ¿¤¨¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¤¬£¹²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼Ä¾Á°¤Î¼þÅì¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡££¸²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£´ÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¼þÅì¤ÏÄÁ¤·¤¯´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ººö¤ä¹¶·â¿Ø¤ÎÀÛ¹¶¤¬»¶¸«¤·¤¿¥²¡¼¥à¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿ÉÊú¶¯¤¯Åê¤²¡¢£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤À¤±½øÈ×¤«¤é¾åÂô¤µ¤ó¤¬µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¾åÂô¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼þÅì¡Ë
¡¡¾åÂô¤Îµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç±þ¤¨¤¿¼þÅì¡££¶»î¹çÏ¢Â³¤ÎÇòÀ±¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¾åÂô¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤ÆÁ´¿È¤Ç²ù¤·¤¬¤ëÃç´Ö¤Î»Ñ¤ËÊ³µ¯¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¾åÂô¤ÎÌµÁÐ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤½¤¦¤À¡£
